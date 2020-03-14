Yanında oturan genç kızın telefonunu çaldı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu minibüsünde yolculuk yapan bir genç kızın cep telefonu, yanında oturan başka bir genç kız tarafından çalındı.
14.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 14.03.2020 15:07
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu minibüsünde yolculuk yapan bir genç kızın cep telefonu, yanında oturan başka bir genç kız tarafından çalındı.
Hırsızlık, Senirkent ilçesinden Şuhut ilçesinde doğru seyir halinde bulunan yolcu minibüsü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta iline bağlı Senirkent ilçesinden Şuhut ilçesine doğru otobüs ile yolculuk yapan Beyza K. (21) isimli genç kız, memleketi İcikli köyünde minibüsten indiği esnada cebinde bulunan cep telefonunun yanında olmadığını fark etti. Telefonunun çalındığını düşünerek Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulundu. Olay ile ilgili otobüsün güvenlik kamerasını inceleyen jandarma ekipleri, telefonu Beyza K.'nın yanında yolcu olarak bulunan Sibel E. (21) tarafından çalındığını tespit etti. Şüpheli olarak Şuhut ilçe merkezinde yakalanan Sibel E. ifadesinde cep telefonunu çaldığını ve yanında olduğunu itiraf etti.
Cep telefonu sahibine teslim edilirken, olay ile ilgili ifadesi alınan Sibel E. serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR
Hırsızlık, Senirkent ilçesinden Şuhut ilçesinde doğru seyir halinde bulunan yolcu minibüsü içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta iline bağlı Senirkent ilçesinden Şuhut ilçesine doğru otobüs ile yolculuk yapan Beyza K. (21) isimli genç kız, memleketi İcikli köyünde minibüsten indiği esnada cebinde bulunan cep telefonunun yanında olmadığını fark etti. Telefonunun çalındığını düşünerek Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulundu. Olay ile ilgili otobüsün güvenlik kamerasını inceleyen jandarma ekipleri, telefonu Beyza K.'nın yanında yolcu olarak bulunan Sibel E. (21) tarafından çalındığını tespit etti. Şüpheli olarak Şuhut ilçe merkezinde yakalanan Sibel E. ifadesinde cep telefonunu çaldığını ve yanında olduğunu itiraf etti.
Cep telefonu sahibine teslim edilirken, olay ile ilgili ifadesi alınan Sibel E. serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
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