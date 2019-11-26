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YANINDAYIZ Derneği, "Kadın cinayetleri sona erene kadar NÖBETTEYİZ"dedi

YANINDAYIZ Derneği, 25 Kasım'da 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Beşiktaş Meydanı'nda yine "NÖBETTEYİZ" dedi.

26.11.2019 08:35 | Son Güncelleme: 26.11.2019 08:35YANINDAYIZ Derneği,

NÖBETTEYİZ etkinliği çerçevesinde, YANINDAYIZ Derneği'nin erkek üyeleri, Meydanı'nda 1 Ocak - 25 Kasım 2019 tarihleri arasındaerkekler tarafından öldürülen kadınları, tek tek isimlerini okuyarak andı.

ERKEKLERİN toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve cinsiyete dayalı ayırımcılığa karşı mücadeleye aktifkatılımını hedefleyen YANINDAYIZ Derneği'nin öncelikli faaliyet alanlarından birisi de"Kadına yönelik şiddetle mücadele".YANINDAYIZ Derneğierkek şiddetinin neden olduğu kadın ölümlerininbir yıllık bilançosunu hatırlatarak kamuoyunda farkındalık yaratılmasını amaçlıyor. Bu amaçla, "NÖBETTEYİZ" etkinliği çerçevesinde, YANINDAYIZ Derneği'nin erkek üyeleri, Beşiktaş Meydanı'nda 1 Ocak - 25 Kasım 2019 tarihleri arasındaerkekler tarafından öldürülenkadınları, tek tek isimlerini okuyarak andı.

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen etkinlikteYANINDAYIZ Derneği üyeleri tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü.

Geçen yıl bugün, yine bu meydanda "kadın cinayetleri son bulsun" dedik ancak ne yazık ki, kadına yönelik şiddet artarak devam etti. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre 2019'ın başından 25 Kasım gününe kadar 423 kadın, eşleri, eski eşleri, nişanlıları, babaları, ağabeyleri, kardeşleri, amcaları, kısacası erkekler tarafından katledildi. Geçen senenin aynı döneminde bu sayı 363 idi.YANINDAYIZ Derneği olarak; insan hakları mücadelesinde kadınların bugüne kadar kazanılmış tüm haklarının savunucusuyuz. İstanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı "Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve Medeni Kanun'daki nafaka düzenlemesi gibi, kadın-erkek eşitliği konusunda kazanılmış haklara karşı yürütülen kampanyaların karşısındayız.

Kadınların uluslararası sözleşmeler ve yasalarda güvence altına alınmış haklarının, hak ve adalet taleplerinin YANINDAYIZ. Yasaların uygulanmasının, ilgili politikaların ortaya konmasının takipçisi olacağız.Kadın, erkeğin "emaneti" değildir. Kadın, erkekle eşit, özgür bir bireydir.Kadın; bedeninin, yaşamının ve kararlarının yegane sahibidir.

Kadına şiddet, hiçbir koşulda haklı gösterilemez. Şiddetin bahanesi yoktur. YANINDAYIZ Derneği üyeleri olarak bizler bugün burada, tanıdığı ve yakını erkeklerin şiddetine uğramış, öldürülmüş bütün kadınlar için, kadın cinayetlerinin son bulması için NÖBETTEYİZ. Ve her yıl bu simgesel nöbeti tutmaya devam edeceğiz. Kadına yönelik şiddete sessiz kalmıyoruz ve kalmayacağız."


Beşiktaş Meydanı, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: Bültenler

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