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YANINDAYIZ Derneği'nden erkeklere çifte mesaj!

YANINDAYIZ Derneği üyeleri dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede toplumsal motivasyon ve sosyal uyum çerçevesinde çifte mesaj verdi.

27.03.2020 10:40 | Son Güncelleme: 27.03.2020 10:40
YANINDAYIZ Derneği'nden erkeklere çifte mesaj!

Evde kalın, ev işlerini paylaşın

Mesajda hem yetkililerin "evde kal" tavsiyesine uyum çağrısı yapıldı hem de toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekildi.

YANINDAYIZ Derneği'nin kurucu üyelerinden Mert Fırat ve Dr. Erkan Tozluyurt'un yer aldığı videolar sosyal medya üzerinden #EvdeKalTürkiye ve #BirlikteYeneceğiz etiketleriyle paylaşılıyor.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel

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