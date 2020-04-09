Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yankesici kadınlar önce kameraya sonra polise yakalandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, yankesicilik yaptıkları iddiasıyla polis tarafından takibe alınan yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı.

09.04.2020 11:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:00
Yankesici kadınlar önce kameraya sonra polise yakalandı
İstanbul 'un Fatih ilçesinde, yankesicilik yaptıkları iddiasıyla polis tarafından takibe alınan yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bir kadının çantasından 'yankesicilik' yöntemiyle hırsızlık yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 22 Mart tarihinde Hobyar Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, durumlarından şüphelenilen yabancı uyruklu 2 kadın, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince yakın takibe alındı. Bosna Hersek uyruklu Elvisa O. (32) ve Elvira R.'nin (31), kalabalıktaki sırt çantalı vatandaşları birbirlerine göstererek işaretleştikleri ve Galata Köprüsü üzerinde de eylemlerine devam ettikleri belirlendi. Polis de şüpheliler ile birlikte Karaköy'de tramvaya bindi. Polisin takibinden habersiz olan şüpheliler, Sultanahmet'te indikleri sırada emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda Elvisa O. ve Elvira R.'nin, 15 Mart tarihinde Eminönü'nde Ayla A. adlı kadının bir iş yeri önünde alışveriş kuyruğunda bulunduğu sırada çantasından cüzdanının çalınması olayının da failleri olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin benzer suçtan birer suç kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Mart tarihinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelilerin 15 Mart tarihinde Eminönü'nde Ayla A. adlı kadının çantasından 'yankesicilik' yöntemiyle cüzdan çaldığı anlar bir iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Fatih, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Yankesici kadınlar önce kameraya sonra polise yakalandı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Erdoğan’ın vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı Haberler
Erdoğan'ın vatandaşa gönderdiği hediye paketinden sürpriz mektup çıktı
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
İmamoğlu’na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:52: AK Partili Çelik: Türkiye olmadan Avrupa tanımlanamaz - Haberler 11:51: Bloober Team, Observer: System Redux'ı Duyurdu - Haberler 11:51: Dünya Sağlık Örgütü'nden Çok Sert Açıklamalar Geldi - Haberler 11:51: Özel Hastaneler Koronavirüs Tedavisinde Ücret İsteyemeyecek - Haberler 11:51: Kuzey Kore Koronavirüs Vakalarını Saklıyor mu? İşte DSÖ'den Yanıt - Haberler 11:37: İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım - Haberler 11:26: Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur - Haberler 10:39: Son Dakika: "Açız" diyen vatandaşa "Geber" yorumu yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı görevden alındı 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi