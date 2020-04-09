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Yankesici kadınlar önce kameraya sonra polise yakalandı

- Yankesici kadınlar önce kameraya sonra polise yakalandı Fatih'te, yankesicilik olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla polis tarafından takibe alınan yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı Şüphelileri bir kadının çantasından 'yankesicilik' yöntemiyle hırsızlık yapması güvenlik...

09.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:38
- Yankesici kadınlar önce kameraya sonra polise yakalandı
Fatih 'te, yankesicilik olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla polis tarafından takibe alınan yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı
Şüphelileri bir kadının çantasından 'yankesicilik' yöntemiyle hırsızlık yapması güvenlik kameralarına yansıdı
İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde, yankesicilik olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla polis tarafından takibe alınan yabancı uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bir kadının çantasından 'yankesicilik' yöntemiyle hırsızlık yapmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay 22 Mart tarihinde Hobyar Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Durumlarından şüphelenilen yabancı uyruklu 2 kadın yankesici, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince yakın takibe alındı. Bosna Hersek uyruklu Elvisa O. 32 ve Elvira R. 31 isimli şüpheli kadın, kalabalıktaki sırt çantalı vatandaşları birbirlerine göstererek işaretleştiklerini ve Galata Köprüsü üzerinde de eylemlerine devam ettiklerini belirledi. Polis de şüpheliler ile birlikte Karaköy'de tramvaya bindi. Polisin takibinden habersiz olan şüpheliler, Sultanahmet'te indikleri sırada emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Yapılan araştırmalarda yakalanan Elvisa O. ve Elvira R.'nin, 15 Mart tarihinde Eminönü'nde Ayla A. adlı kadının bir işyeri önünde alışveriş kuyruğunda bulunduğu sırada çantasından cüzdanının çalınması olayının da failleri olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin benzer suçtan birer suç kaydının olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 23 Mart tarihinde adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüphelilerin 15 Mart tarihinde Eminönü'nde Ayla A. adlı kadının çantasından gerçekleştirdikleri 'yankesicilik' olayı bir iş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Yankesici kadınlar önce kameraya sonra polise yakalandı

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatih, Polis, 3. Sayfa
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