Yankesicilik, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma yapan 2 kişi yakalandı
Gaziantep'te 2012 yılından beri çok sayıda yankesicilik, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma suçunu işlediği belirlenen E.Y. ve E.Y. isimli şahılar yakalandı.
Gaziantep'te 2012 yılından beri çok sayıda yankesicilik, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma suçunu işlediği belirlenen E.Y. ve E.Y. isimli şahılar yakalandı.
Yakalanan şahıslardan birinin yankesicilik, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma suçlarından 8 ayrı yakalama emriyle arandığı ve 24 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Yine diğer şahsın da aynı suçlardan 3 ayrı kaydının bulunduğu ve 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yapılan operasyon sonucu yakalanan şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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