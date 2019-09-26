Haberler » Güncel » Haber

Yankesicilik zanlısı tutuklandı

Adana'da hasta yakınının 2 bin lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı ileri sürülen 70 yaşındaki zanlı tutuklandı.

26.09.2019 13:10
Adana'da hasta yakınının 2 bin lirasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı ileri sürülen 70 yaşındaki zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, hasta yakını Mustafa K, polise merkez Seyhan ilçesindeki hastanede cebindeki 2 bin liranın çalındığı ihbarında bulundu.
Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarından zanlıyı tespit etti.
Ekipler, şüphelinin "yankesicilik, yaralama, resmi belgede sahtecilik, darp, tehdit ve hakaret" suçlarından emniyette kaydı bulunan 70 yaşındaki Murat A. olduğunu belirledi.
Zanlı, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Yankesicilik zanlısı tutuklandı

Seyhan, Adana, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:01 ATB'de mahalle muhtarları ile istişare toplantısı yapıldı
15:01 "Sözde ermeni soykırımı" konferansı düzenlendi
15:01 Battalgazi'nin tarihi Bursa'da tanıtıldı
15:01 Kore gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
15:00 GAÜN İslahiye Yerleşkesi'nde oryantasyon programı
15:00 İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM'un teyakkuz halinde olduğunu, can ve mal kaybına dair herhangi bir bilgi...
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü