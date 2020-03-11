Menü
Haberler ›› Güncel ››Yankesicilik zanlısı tutuklandı - Güncel

Yankesicilik zanlısı tutuklandı

Beşiktaş'ta bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.

11.03.2020 12:19 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:20
Beşiktaş 'ta bir kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu kişi tutuklandı.
Gu¨ven Timleri S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri, 12 Şubat'ta Cihannu¨ma Mahallesinde Aslı M'nin (32) cep telefonunun yankesicilik yöntemiyle çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis, yabancı uyruklu şüpheli Ali S'yi (52) Beşiktaş Meydan'da yakaladı.
Güvenlik kamera görüntülerinde, bir büfeden alışveriş yapan kadının arkasından yaklaşan şüphelinin, montun cebinden cep telefonunu alıp uzaklaştığı anlar görülüyor.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Yankesicilik zanlısı tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler : Beşiktaş, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi Güncel
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Kız öğrencinin Güncel
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi Güncel
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı Güncel
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı Güncel
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor Güncel
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?