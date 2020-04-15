Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Yanlış Anlama filmi oyuncuları! Yanlış Anlama konusu ne? Yanlış Anlama fragmanı

İki farklı kültürü bir araya getiren Yanlış Anlama filmi başrollerinde, Şevket Çoruh, Hakan Bilgin, Bahadırefe gibi isimler bulunuyor. Miras durumu nedeniyle Azerbaycan yollarına düşen aile, karşılaştıkları durumlarla nasıl baş edecek? Yönetenliğini Ulaş Cihan Şimşek'in yürüttüğü komedi filmi Yanlış Anlama nerede çekiliyor?

15.04.2020 12:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:16

Yanlış Anlama filmi, Azerbaycan ve Türkiye ortak yapımı olarak çekildi. 27 Ekim 2017 tarihinde cizyona giren filmin senaryosunu Ayberk Çınar kaleme aldı. Bir amaç uğruna bir araya gelen aileler anlaşmakta zorluk çeker. Anlaşmazlıktan doğan komedi unsurları ise ekran karşısındakilere kahkaha tufanı yaşatacak cinsten. Yanlış Anlama oyuncuları ve konusu haberimizde.

Sinemaya dair her şey için tıklayın...

YANLIŞ ANLAMA OYUNCULARI

Kendilerine düşen mira için Azerbaycan yolunu tutan Türk bir aile ile Azeri bir başka ailenin komedi dolu hikayesinin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda bulunan isimler:

Hakan Bilgin

Şevket Çoruh

İlker Ayrık

Bahadır Efe

Duygu Karaca

Pelin Sönmez

Pervin Abiyeva

Islam Mehreliyev

Ferda Xudaverdiyev

Yanlış Anlama filmi oyuncuları! Yanlış Anlama konusu ne? Yanlış Anlama filmi fragmanı

YANLIŞ ANLAMA FİLMİ KONUSU

Türkiye'de zor duruma düşmüş bir aile, kendilerine Azerbaycan'dan kalan miras için Bakü'ye gider. Azeri ve Türk aile, 10 gün boyunca birlikte yaşamak ve mirası alabilmek için onlara verilen listedeki maddeleri de birlikte yapmak zorundadırlar. Türk oyuncular ve Azerbaycan'ın en iyi oyuncuları Ferda Amin, İslam Mehreliyev'in de yer aldığı macera başlar. Gel gör ki iki aile birbiriyle bir türlü anlaşamaz. İstanbul'un tarihi semtlerinde başlayıp, Azerbaycan'ın benzersiz şehri Bakü sokaklarına uzanan bu macerada, komedi dolu sahneler izleyeni gülmekten kırıp geçirecek.

Yanlış Anlama filmi oyuncuları! Yanlış Anlama konusu ne? Yanlış Anlama filmi fragmanı
Yanlış Anlama filmi oyuncuları! Yanlış Anlama konusu ne? Yanlış Anlama fragmanı
Etiketler: Hakan Bilgin, Şevket Çoruh, Azerbaycan, Türkiye, Gündem, Sinema, Magazin, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

Gündem Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Bakan Koca, ’1-2 hafta çok önemli’ dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
İstanbul’da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi Haberler
Tartışma yaratan tabloya Bilim Kurulu üyesi açıklık getirdi
Haberler ›› Gündem ››Yanlış Anlama filmi oyuncuları! Yanlış Anlama konusu ne? Yanlış Anlama fragmanı - Haberler

Son Dakika Gündem Haberleri

12:07: Yanlış Anlama filmi oyuncuları! Yanlış Anlama konusu ne? Yanlış Anlama fragmanı - Haberler 12:06: Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım - Spor 11:56: Bankalar kaçta açılıyor? Bankaların çalışma saatler neler? Bankalar hangi saatlerde çalışıyor. Bankalara corona virüs ayarlaması! - Haberler 11:50: Davet & Mezuniyet Elbiseleri ile Gecenin Yıldızı Olacaksınız! - Haberler 11:29: 15 Nisan 2020 Çarşamba 31100 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları - Haberler 11:20: Dolar kaç lira? Bugün dolar yükseldi mi? Dolar kuru ne kadar? Altın kaç lira? Gram altın ne kadar? 15 Nisan altın fiyatı! - Haberler 11:00: Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü - Haberler 00:00: Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) - Haberler