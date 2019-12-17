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Sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü suyu yutan genç, KBRN merkezine alındı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Bursa'da sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü sudan yutan genç için alarm verildi. Köylülerin paniğe kapılması üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genci önce KBRN merkezine aldı. Durumun yanlış anlaşıldığı ortaya çıkınca normal bölüme alınarak tedavi altına alındı.

17.12.2019 20:36 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:04

'nın ilçesinde sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü sudan yutan genç için alarm verildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan genç önce KBRN merkezine alındı. Durumun yanlış anlaşıldığı ortaya çıkınca ise normal bölüme alınarak tedavi altına alındı.

KİMYASAL MADDELER ÜZERİNE SIÇRADI

Olay Mahmudiye köyünde meydana geldi. 24 yaşındaki R.E, köyde bulunan bir arazide kuyu açmaya başladı. Bu sırada dengesini kaybedince kuyudan çıkan köpüklü su üzerine geldi. Düşmenin etkisiyle su boğazına kaçarken, zemini yumuşatmak için kullanılan kimyasal maddeler de üzerine sıçradı.

EKİPLER MASKE TAKIP KORUNAKLI ELBİSE GİYDİ

Köylülerin paniğe kapılması üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler bidonun üzerinde kimyasal yazması üzerine maske takıp korunaklı elbise giydi. Yapılan müdahalenin ardından R.E, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak önce KBRN merkezine alındı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Paniğe sebep olan olayın iç yüzü içeride yapılan araştırmalar sonucu anlaşıldı. R.E, daha sonra normal bölüme konularak tedavi altına alındı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü suyu yutan genç, KBRN merkezine alındı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Yenişehir, Bursa, Yaşam

Kaynak: İHA


Yaşam

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