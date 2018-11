Yanlış Beden Dili İletişimi Koparır

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün Şeyh Edebali Kültür Sanat Sezonu'na özel olarak düzenlediği "İnsan İlişkilerinde Beden Dili" semineri Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Gazeteci - Yazar Hüseyin Öztürk'ün beden diliüzerine konuşma yaptığı seminere ESEV Diksiyon öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

UYGULAMA NOKTASINDA SIKINTILAR OLUYOR

Genel olarak insanların beden dilinin varlığını kabul ettiklerini fakat uygulamaya geçirmede büyük sıkıntılar yaşadıklarına değinen Öztürk, "Birisiyle konuşurken el ve kol hareketlerimize dikkat ettiğimizi, oturup kalkarken yaptığımız davranışlarımızı kontrollü bir şekilde olduğunu sanıyoruz ama davranışlarımızı istediğimiz gibi engelleyemiyoruz. Birisiyle konuşurken ağzımızdan çıkan sözler sadece kelimelerden ibaret olarak anlaşılmıyor. Karşı tarafla kurduğumuz iletişime beden dilimizle ifade ettiklerimiz de dahil olduğu için, yanlış beden dili kullanımı iletişim kopukluklarına sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİMDE EN ETKİLİ YOL: GÖZ TEMASI

İletişimde en etkili yolungöz teması olduğunu söyleyen Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Göz göze bakarak konuşurken kimse yalan söyleyemez. Şu an konuştuğumda söylediğim şeylerin sizde kalıcı olan kısmı yüzde on beş, buna sesimin etkisi de yüzde on beştir. Geriye kalan yüzde yetmişlik kısmı beden dili oluşturuyor. Neden herkes şarkıcı olamıyor. Sesi güzel olanlar şarkı söylüyor evet ama şarkıcılar söyledikleri şarkıya kendi beden dillerini yansıttıklarında güzellikler ortaya çıkıyor."