Yanlış çanta seçimi skolyoza yol açabilir

Yanlış çanta seçiminin çocuklarda önemli omurga sorunlara yol açtığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, "Sırt çantasının yanlış seçilmesi ve dikkatsiz kullanılması çocuklarda kas, eklem ve sinir zedelenmelerine yol açabilir. Uzun süreli yanlış çanta kullanımı ise ileride sırt eğrilikleri (skolyoz), duruş bozuklukları, bozuk yürüyüş ve hatta ciddi omurga ağrılarına neden olabilir" dedi.

Çocukların sağlığı, eğitim hayatlarında başarılı olmaları için en önemli kriterler arasında geliyor. Omurga sorunları ise Türkiye'de özellikle de gelişme çağındaki çocukları olumsuz etkileyebiliyor. Birçok bilimsel araştırmanın, bilinçsiz çanta kullanımının çocukların omurgasında ciddi problemlere yol açtığını gösterdiğine işaret eden Medical Park Fatih Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, ülkemizde çok sayıda öğrencinin okul çantasında olması gerektiğinden çok ağır yük taşıdığını söyledi. Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, "Çanta çocuğun ağırlığının yüzde 20'sini geçmemelidir" uyarısında bulundu.

AİLELER AĞRI KONTROLÜ YAPMALI

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ural, günümüzde çocukların okul çantalarının sırt çantası veya tekerlekli ve çekilebilen çantalar olması gerektiğine dikkat çekerek, "Ağır sırt çantası taşıyan çocuklar yükü dengelemek için öne doğru eğilerek kamburlarını çıkararak yürürler. Ayrıca çocuklar ağır çanta taşırken oluşan dengesizlik sonucunda daha kolay düşüp yaralanabilirler. Bu nedenle, ailelerin sık sık çocukların boynunda ve sırtında ağrı olup olmadığını sorgulamaları önem arz eder. Ayrıca elleri ve bacaklarında ağrı, güçsüzlük, uyuşma ve karıncalanmaların da olması önemli belirtilerdir" diye konuştu.

SKOLYOZA NEDEN OLABİLİR

Sırt çantasının yanlış seçilmesinin çocuklarda kas, eklem ve sinir zedelenmelerine yol açarak boyun, sırt, bel ve omuz ağrısıyla birlikte kollarda ve bacaklarda ağrı ve uyuşmalara yol açabileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Ural, "Ağrı ve uygunsuz sırt çantası kullanımı, ayrıca sırt eğrilikleri (skolyoz), duruş bozuklukları, bozuk yürüyüş ve hatta ciddi omurga ağrılarına neden olabilir" dedi.

TEK OMUZDA TAŞIMAK BEL İÇİN RİSK TAŞIYOR

Dr. Öğr. Üyesi Ural, çocukların omurga sağlığı açısından çanta seçimi ve kullanımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini ise şöyle sıraladı:

"Çanta askılarının boyu ayarlanabilir olmalı ve mümkünse omuzla temas ettiği bölgede ped ile desteklenmiş olmalı. Çanta kullanılırken her iki omuz askısı da kullanılmalı. Çantanın tek taraflı takılması, omuzda ağrıya ve duruş bozukluğuna neden olabilir. Baskı altında kalan bölgede dolaşım bozukluğu ortaya çıkarabilir. Çantanın vücuda sabitlenmesini sağlayacak ve çocuğun ağırlık merkezini göbek hizasına yakın tutacak şekilde göğüs veya bel hizasında bir kemeri olmalı. Bu sayede çocuğun hareketleri sırasında çantanın vücudun ağırlık merkezini değiştirmesini ve omurgaya yük binmesini engeller. Çantanın tekerlekli olması gerekli zamanlarda ve uygun zeminlerde çantanın sırtta değil, çekilerek taşınmasına ve omurgaya binen yükün azalmasına yardımcı olur. Çanta düzenlenirken çantaya yerleştirilen eşyalar dengeli bir şekilde dağıtılmaya özen gösterilmelidir. Çanta içindeki yükün olabildiğince hafif olması, elbette en ideal olandır."