Yanlış Cenazeyi Defnettiler

Adana
'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 67 yaşındaki Saliha Öztürk'ün cenazesinin, yanlışlıkla kendisiyle aynı gün vefat eden 55 yaşındaki Şaziye Öztürk'ün yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildiği belirlendi.
Adana Şehir Hastanesi dahiliye servisinde tedavi gören 67 yaşındaki Saliha Öztürk, dün hayatını kaybetti.
Öztürk'ün oğlu Ulus
İritaş (41), hastane morguna gittiğinde kendisine teslim edilmek istenen cenazenin annesine ait olmadığını fark etti.
Yapılan araştırmada İritaş'ın annesinin cenazesinin, aynı gün aynı serviste vefat eden Şaziye Öztürk'ün yakınları tarafından yanlışlıkla teslim alındığı ve Aksaray
'da toprağa verildiği ortaya çıktı.
Morgdaki cenazenin ise Şaziye Öztürk'e ait olduğu tespit edildi.
İl Sağlık Müdürlüğünün konuyla ilgili idari soruşturma başlattığı bildirildi.
"Cenazenin yüzüne baktığımda annem olmadığını anladım"
Ulus İritaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, diğer cenaze yakınlarının hatası sonucu durumun yaşandığının kendisine iletildiğini söyledi.
Cenazenin yüzüne baktığında annesi olmadığını anladığını aktaran İritaş, "Buradaki cenazenin fotoğrafı çekilip Şaziye Öztürk'ün yakınlarına gönderildi. Onlar da karışıklığı kabul ettiler ama kendi cenazelerini Aksaray'a getirmeden annemin cenazesini teslim etmeyeceklerini söylediler." ifadelerini kullandı.
İritaş, hastane yönetimiyle görüştüklerini ve annesinin cenazesinin teslim edilmesi için girişimde bulunulacağının kendisine aktarıldığını kaydetti.
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