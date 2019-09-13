Yanlış ilk yardım hastaya zarar veriyor

İlk ve Acil Yardım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Düşünceli, ilk yardımın tedavi değil müdahale olduğunu söyleyerek, yanlış ilk yardımın hastaya yarardan çok zarar verdiğini belirtti.

Dünya İlk Yardım Günü olarak bilinen 13 Eylül dolayısıyla İstanbul Kent Üniversitesi 'den İlk ve Acil Yardım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Düşünceli, ilk yardımda doğru bilinen yanlışları anlatarak yapılması gerekenleri sıraladı. İlk yardımın, insanların hayatı tehlikesi olduğunda ona müdahale etmek üzerine kurulu olduğunu aktaran Dr. Düşünceli, "Doğru ilk yardım hayat kurtarır ve insanların daha az zarar görmesini sağlar" dedi.

BAYILANA TOKAT ATMAYIN

Trafikte hasta veya yaralı olduğunda sağlık görevlileri gelene kadar vatandaşların bilgi sahibi olmadan müdahale etmesinin riskli olduğunu dile getiren Dr. Düşünceli, "İlk yardım yanlış yapıldığında beraberinde sağlık problemlerini getiriyor. Mesele bayılan kişiye tokat atmak, çalıştığı halde hastaya kalp masajı yapmak, zehirlenen hastayı kusturmak, nefes borusu tıkalı hastanın yanlış bir yöntemle sırtına vurmak gibi halk arasında yanlış bilinen yöntemler var. Bu uygulamalar genelde panik halindeyken telaşla yapılıyor ve yarardan çok zarar veriyor" diye konuştu.

SARA NÖBETİ GEÇİRENE SOĞAN KOKLATMAYIN

İlk yardımının nasıl yapılması gerektiğini anlatan Dr. Düşünceli, "Bayılan kişiye tokat atmak doğru bir hareket değil. Nabzı ve solunumu yerindeyse sırt üstü yatırıp ayaklarını yükselmeniz yeterlidir. Epilepsi veya sara nöbeti geçiren hastaya soğan, sarımsak koklatmanın bir faydası yok. Dilini ısırmasın diye ağzına mendil veya bez parçası konabilir. Kişinin ağzını açmaya çalışmak doğru değil. Zehirlenen kişiyi kusturmak da risklidir. Eğer çamaşır suyu veya benzer bir maddeyle zehirlenmişse kusturmak yemek ve soluk borusuna zarar verecektir. Böyle bir durumda ağzını suyla çalkalaması yeterli olacaktır. Yanıklara diş macunu, salça, yoğurt ve yumurta sürmek de kimyasal reaksiyon yapabilir. Yanan bölgeyi soğuk suyla yıkamak lazım" ifadelerini kullandı.

DONAN KİŞİYE NASIL MÜDAHALE EDİLMELİ?

İlk ve Acil Yardım Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fikret Düşünceli, donan kişiyi karla ovalamanın doğru olmadığını söyleyerek, "Hastaya sıcak içecek verip, üstünü örtüp yavaş yavaş ısınmasını beklemeliyiz. Hastanın solunumunun tam tıkalı olup olmadığına bakmak lazım. Solunum çok tıkanmamışsa büyük bir sorun yoktur. Solunum hiç yoksa hastayı yan yatırmalıyız. Göğüs kafesinin alt kısmına basınç yaparak tıkanmaya neden olan maddeyi çıkarmalıyız. Tıkanma yaşayan çocuk ise daha hassas olmak gerekir" dedi.

KAMUDA İLK YARDIM EĞİTİMLERİ YAYGINLAŞTIRILMALI

Kamuda verilen ilk yardım uygulamalarının çok sağlıklı ve yerinde olduğunu vurgulayan Dr. Düşünceli, "Genel olarak sorunumuz ilk yardımı bilmeyen kişilerin hastalara müdahale etmesidir. Çok yardımsever davranıyoruz ama hastanın kurtarılacağı var ise bile yanlış ilk yardım nedeniyle kurtulamamasına ve istenmeyen sonuçlara yol açıyoruz. Kamuda bu eğitimlerin yaygınlaşması bilinçli kişilerin sayısını artıracaktır" diye konuştu.