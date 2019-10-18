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Yanlış manevra yapan sürücü polis motosikletine çarptı: 2 yaralı

Yanlış manevra yapan sürücü polis motosikletine çarptı: 2 yaralıERZURUM - Erzurum'da Şenol Gökdere isimli bir vatandaş otomobiliyle yaptığı ani manevra sonucunda motosikletli 2 polise çarptı.

18.10.2019 00:24
Yanlış manevra yapan sürücü polis motosikletine çarptı: 2 yaralı
ERZURUM - Erzurum'da Şenol Gökdere isimli bir vatandaş otomobiliyle yaptığı ani manevra sonucunda motosikletli 2 polise çarptı. Yaralanan polisler hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre Şenol Gökdere isimli vatandaş idaresindeki 25 DH 213 plakalı araçla Menderes Caddesi Taşhan istikametine seyir halindeyken yolun sağına ani manevrayla park etmek istediği esnada aracın sağ yan kapı kısmıyla sağından gelen resmi ekip motosikletinin sol kısmına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polislere ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Yaralı polisler olay yerine gelen 112 Acil Sağlı Ekipleri ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yanlış manevra yapan sürücü polis motosikletine çarptı: 2 yaralı

Erzurum, Gökdere, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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