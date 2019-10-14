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Yanlış nasıl yazılır? TDK'ya göre 'yanlış' yazılışı

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi de "yalnış". Peki, yanlış nasıl yazılır? TDK'ya göre yanlış mı, yalnış mı? İşte detaylar...

14.10.2019 10:20Yanlış nasıl yazılır? TDK'ya göre 'yanlış' yazılışı

Yanlış kelimesi günlük yaşantıda sıkça kullanılan kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Yalnış nasıl yazılır? Yalnış mı, yanlış mı? TDK'ya göre yanlış kelimesinin doğru yazılışı haberimizde...

YANLIŞ NASIL YAZILIR? YANLIŞ MI, YALNIŞ MI?

TDK kurallarına göre ''yanlış'' kelimesinin doğru kullanımı bu şekildedir. Günlük hayatta kullanımında güçlük çekilen kelimeler arasında bulunan yanlış kelimesi konuşma dilinde ''yannış'' gibi doğru olmayan başka bir şekilde daha kullanılabiliyor. Ancak kelimenin doğru hali ''yanlış'' olacaktır.

yalnış , yannış - yanlış yazılışı

yanlış - doğru yazılışı

YANLIŞ İLE ÖRNEK CÜMLELER

Sınavda heyecandan, bildiğim sorunun cevabını yanlış verdim.

Hayat bazen yanlışlarla güzel oluyor.


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