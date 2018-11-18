Yanlış Plan!

NEVZAT DİNDAR
Birçok oyuncusunun milli takımlardan bitkin dönmesi ve uzun süren gidiş-gelişlerin ardından yaşanan yorgunlukların bir benzeri de Konya
karşılaşması öncesinde görülecek. Sarı-kırmızılılar sorun yaşamamak için şimdiden dua ediyor. Galatasaray
, milli maçlar sonrasındaki dertlerin benzerlerini yaşamamak için dua ediyor ancak bunun yanlış planlamadan kaynaklandığı ifade ediyor.
Bundan önceki son milli aradan sonra Bursaspor
ile cuma günü oynayan Cim-Bom hem berabere kalarak iki puan kaybetmiş, hem de Feghouli, Serdar Aziz
ve Fernando'nun sakatlanmasıyla üç şok birden yaşamıştı. Bunlardan Serdar ile Feghouli milli takımda yer almışlardı. Ayrıca uzun seyahatlerin ardından takıma katılan isimler de yorgun düşmelerine rağmen takımda yerlerini almıştı.
Şimdi de Cim-Bom, bu milli aranın sonrasında, yine cuma günü Atiker Konyaspor
ile oynayacak. Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları nedeniyle lig karşılaşmalarını cuma oynamak isteyen ve bu talebi Türkiye Futbol Federasyonu
tarafından karşılanan sarı-kırmızılılarda bu planlama sorgulanmaya başlandı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova
maçının 28 Kasım Çarşamba
olmasına rağmen lig maçını 5 gün önce oynayacak olan Cim-Bom'da yine benzer sıkıntı yaşanıyor.
Sakatlar ve cezalar yüzünden sınırlı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan sarı-kırmızılılarda buna ek olarak milli takımlardan dönen futbolcuların yorgunlukları ve tek idmanla maça çıkacak isimlerin bulunması büyük handikap olduğu belirtildi.
Galatasaray
18 Kasım 2018 Pazar 09:05