Yanlış Saç Ekimi Kalıcı Sorunlara Neden Oluyor

AYŞE YILDIZ - Türkiye'de ilk yüz naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan, saç ekiminin tamamen merdiven altına indiğini ve doktor olmayanlar tarafından yapıldığını belirterek "Saçının derisini tamamen kaybeden insanlar, ameliyatta büyük problemler yaşayanlar var." dedi.Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle son yıllarda saç ekiminin çok tercih edildiğini söyledi. Saç ekimine talebin fazla olduğunu ancak bunun kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Özkan, kanunen sadece plastik cerrahların saç ekebileceğini anlattı.Saç ekiminin birçok yöntemi olduğunu ifade eden Özkan, "Saç ekimi maalesef ülkemizde tamamen merdiven altına inmiş durumda. Doktor olmayan insanlar tarafından yapılıyor. Bunun bir şekilde önlenmesi gerekiyor. En acil konulardan bir tanesi." diye konuştu.Saç ektirenlerin gittiği merkezde mutlaka kişinin diplomasına bakmasını öneren Özkan, herkesin saç ekenin kim olduğunu sorgulaması gerektiğini dile getirdi."Saç ekiminin çok fazla komplikasyonu var"Saç ektirenlerin sorun çıkınca ağlayarak, sızlayarak plastik cerrahlara gittiğini aktaran Özkan, şöyle devam etti:"Bir plastik cerrah, saç ekimi sırasında komplikasyon olursa bunun üstesinden gelir ama plastik cerrah veya doktor dahi olmayana yaptırılıyor. Onun denetiminde yapılmayan bir ameliyata da kimsenin fazla söyleyecek sözü olmuyor. Bu tamamen kanunsuzluğun ötesinde bir durum oluyor. Saçının derisini tamamen kaybeden insanlar, ameliyatta büyük problemler yaşayanlar var. Deri yaması koymak zorunda kaldıklarımız var. Milyonlarca yapılır ama on tanesinin başına bunlar gelir, bunlar da ağır komplikasyonlardır. Saç ekimi mutlaka bir plastik cerrahın denetiminde yapılması gereken işlemdir, kanunen bu böyledir."İnsanlar ucuza yaptırmak istediği ve talep fazla olduğu için saç ekiminin her yerde yapıldığını anlatan Özkan, saç ekiminin keyfi bir işlem olduğuna, kişinin yaptırdığı yerin kontrolünü yapması gerektiğine değindi. Özkan, "İnsanlar başlangıçta çok memnun, ucuza yaptırmış kendilerine göre kanunsuzluk gibi görünmüyor. Rüşvet vermek gibi alan satan memnun. Sorun çıkınca karşılıklı birbirini yemeye başlıyorlar, baştan söylesenize. 'Ucuz yaptırayım' derken iyi." diye konuştu."Mikro cerrahi hayatımıza girdi"Mikro cerrahinin insanların hayatına girdiğine ve bunun değerinin artması gerektiğine de işaret eden Özkan, mikro cerrahiye yönelinmesi gerektiğini anlattı. Özkan, "Mikro cerrahi yaptıktan sonra o insanların hayat kalitesinin iyi olması gerekiyor. Çok yorucu bir işlemdir. Genç neslin, kaliteli insanların buna emek vermesi lazım. Devletin de değer vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.Mikro cerrahide hayal kırıklığı yaşadığını aktaran Özkan, insanların gelecek kaygısından ve daha kolay kazanmak için kolay işlere yöneldiğini söyledi."Obezite cerrahisi trend oldu"Prof. Dr. Ömer Özkan, obezite cerrahisinin günümüzde trend olduğunu hatırlatarak "Maalesef bunlar da merdiven altı gibi olmaya başladı. Her önüne gelen obezite cerrahisi yapmaya başladı. Onların da kontrol altına alınması gerekiyor." dedi.Obezite cerrahisinin çok geliştiğini anlatan Özkan, obezite ameliyatı olmak isteyenlerin diyetine, sporuna çok dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.