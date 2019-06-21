Yanlış sünnet, kalıcı sorunlar bırakabilir

Yaz mevsiminin gelmesi, okul macerasının bitmesiyle birlikte sünnet sezonu da açıldı. Aileler, çocukları için hem psikolojik hem de sağlık açısından önemli bir ritüel olan sünneti emin ellerde yaptırmak istiyor. On dakikalık kısa bir uygulama gibi gözükse de, çocuğun ileride hayatını etkileyeceğini düşünürsek önemi çok daha net ortaya çıkıyor.

Bu hastalıkları olan çocuklar sünnet yaptırılmadan önce

Sünnet neredeyse her erkek çocuğuna yapılsa da bazı sağlık sorunları olan çocuklar için özellikle dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle çocuğun ciddi bir hastalığı varsa sünnet öncesi gerekli tetkiklerin yaptırılması ve sonrasında zamanına karar verilmesi gerekmektedir.

Alerji, kalp-damar hastalıkları, kanama bozuklukları gibi sağlık sorunları olan çocuklarda, gerekli araştırmalar sonucunda elde edilen veriler ışığında sünnet için adım atılmalıdır. Alerjik durumlarda öncelikle çocuğun alerjisi tespit edilmeli gerekirse tedavi edilmeli ardından sünnet edilmelidir. Aşırı kilolu çocuklarda da sünnet öncesinde çocuğa kilo verdirilmesi düşünülmedir.

Sünnet hastanede yaptırılır, evde değil!

Sünnet uzman hekimlerce yapılmalıdır. Bu durum hem sağlık hem de psikolojik açıdan önem arz etmektedir. Her ne kadar bilinçlenme artsa da çocuklarını evde veya düğün salonlarında sünnet ettiren aileler mevcut.

Sünnetin uzman bir doktor tarafından yapılmaması durumunda;

Kanama nedeniyle ölümle bile sonuçlanabilecek durumlar,

Penis başının bir kısmının kesilmesi,

Yapılan lokal anestezik maddeye bağlı penis başında oluşabilecek kangrenler,

Derinin hatalı kesimi sonucu ortaya çıkan şekil bozuklukları, tekrar sünnet gerekliliği,

Steril koşullar altında yapılmadığında oluşabilecek enfeksiyonlar,

İleri derecede ödem (şişlik) ve kapanmayan yaralar görülebilir.

Sünnet için en doğru zaman…

Sünnet için doğru zaman psikolojik travmanın hemen hemen hiç olmayacağı ve yara iyileşmesinin çok hızlı olacağı dönemdir. Burada her çocuk ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Ülkemizde, sünnet uygulaması genellikle yedi yaşından sonra yapılsa da gittikçe yaygınlaşan bir uygulama göze çarpıyor; yeni doğan ve ilk aylarda yapılan sünnet. Öncelikle bebekler geçirdikleri operasyonlarla ilgili hiç bir şey hatırlamayacağı için herhangi bir psikolojik travma yaşamayacaktır. Bu zaman diliminde genel anestezi de çoğunlukla gerekmemektedir. Ayrıca penis üzerindeki damarlar çok küçük olduğundan kanama çok az olacak ve iyileşme süresi de daha hızlı olacaktır. Bu sebeple sünnet için en doğru zaman doğumun 7. gününden itibaren özellikle ilk 2-3 ayı kapsayan dönemdir. Bu aylarda sünnet, eğer ortam iyi ayarlanırsa kolay geçmekte ve hastalar genel anestezi almasa bile genellikle uyumaktadır.

Bunun dışında ilk 1.5 yaş ve 6 yaş üzeri dönem psikolojik travma etkisinin az olmasından dolayı sünnet yaptırmak için düşünülecek dönemlerdir. Fakat burada bir hususa dikkat çekmek isterim. İdrar yolu enfeksiyonu geçiren, pipisinin ucu oldukça dar olan, sünnet derisi sık sık iltihaplanan ve ultrasonografi ile böbreklerinde ve diğer idrar yollarında bir sorun saptanmış olan çocuklarda sünnet yaştan bağımsız olarak bir an önce yapılması gereken bir işlemdir.Diğer dikkat çekeceğim diğer bir husus ise sünnetin lokal anestezi ile mi yoksa genel anestezi ile mi yapılacağı konusunda hekimin fikrinin aileler tarafından mutlaka dikkate alınması gerektiğidir.

Sünnet sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Sünnette yapılan uyuşturucunun etkisi yaklaşık 4-5 saat sonra geçmeye başlayınca ağrı olacaktır. Çocuğunuza yazılan ağrı kesici şurup ve antibiyotik kremi düzenli kullanmak gerekmektedir.

İlk gün çocuk aşırı hareketlerden kaçınmalı ve tuvalette kendini zorlamamalıdır.

Sünnet külotu giyebilir, bu çocuğa hareket özgürlüğü sağlar.

Bezlenen bebeklerde sünnet külotuna gerek yoktur. Bez ile bakım daha rahat olmaktadır.

Yara durumu, iyileşme süreci çocuktan çocuğa değişir. Yatak istirahatinin bir faydası yoktur. Yaranın temiz bir şekilde korunmasına dikkat ediniz.

Yapılan dikiş materyalleri kendiliğinden eriyen dikişler olduğu için ayrıca almaya gerek yoktur. Kendiliğinden eriyip düşeceklerdir.

Sünnetten dört gün sonra çocuk banyosunu yapabilir.

Çocuk tamamen iyi olduktan sonra sünnet bölgesini sık sık sabunlu su ile yıkayıp kurulaması öğretilmelidir. Temizlik bu süreçten sonra daha fazla önem kazanmaktadır ve ihmal edilmemelidir.