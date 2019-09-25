Yanlış yazılan ehliyet cezasını mahkeme iptal etti

KARAMAN'da ehliyetini kaybettikten sonra araç kullanırken ceza yazılan Celal Akbaş, 'ehliyetini yanında bulundurmama' yerine, 'sürücü belgesine geçici olarak ya da tedbiren el konulduğu halde araç kullandığı' gerekçesiyle yazılan 2 bin 18 lira idari para cezasını Sulh Ceza Hakimliği'nde görülen davada iptal ettirdi.

İnşaat firması sahibi Celal Akbaş, 23 Kasım 2018 tarihinde Karaman-Konya karayolunda rutin yol kontrol uygulaması sırasında trafik polislerine, kaybettiğinden dolayı ehliyetinin yanında olmadığını belirtti. Polis, yaptığı kontrolde Akbaş'ın, 2015 yılında alkollü araç kullandığı için ehliyetine tedbiren geçici süre el konulduğunu ve bazı evrakları eksik olduğu için de hakkında ceza yazıldığını gördü. Ardından da 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren alındığı halde araç kullandığı' gerekçesiyle 2 bin 18 lira idari para cezası, Akbaş'ın kullandığı aracın sahibi olan arkadaşına da 'ehliyetsiz kişiye araç kullandırdığı' için 2 bin 8 lira para cezası uygulandı. Akbaş, hakkında uygulanan iki para cezası için Sulh Ceza Hakimliği'ne dava açtı. 3 Eylül Salı günü görülen davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, Akbaş'ı haklı bulup, uygulanan para cezasını iptal etti.

YANLIŞ CEZA İPTAL OLDU

2007 yılında yaşadığı bir olay nedeniyle cezaevine girdiğini ve bu sırada ehliyetini kaybettiğini belirten Celal Akbaş, cezaevinde olduğu içinde ehliyetini yeniletemediğini söyledi. Akbaş, 2015 yılında açık cezaevinde izinli çıktığı gün alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulması, yine 'sürücü belgesini yanında bulundurmadığı' ve 'tescil belgesini araçta bulundurmadan trafiğe çıktığı' için hakkında idari ceza uygulandığını ve o para cezalarını ödediğini belirtti. Cezaevinden tahliye olduktan sonra da ehliyetini yeniden çıkartmak için Trafik ve Tescil Şube Müdürlüğü'ne gittiğini belirten Akbaş, "Bana verdikleri listedeki gerekli evrakları tamamladıktan sonra ehliyetimi yeniden çıkarabileceğimi söylediler. Bu süreçte araç kullanırken, trafik kontrolünde, ehliyetim maalesef yoktu. Polis, 2015 yılında hakkımda uygulanan işlemleri görüp, 'Sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak' suçundan bana 2 bin 18 lira, araç sahibi arkadaşıma da 'ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan aynı miktarda ceza uyguladı. Aslında ehliyetimi yanımda bulundurmadığım için 235 lira para cezası uygulamaları gerekiyordu. Mahkeme kararıyla haklı bulundum. 10 aylık dava sürecinin ardından adalet yerini buldu. Mahkeme kararı ile benim cezam iptal oldu' 'diye konuştu.

Mahkeme sürecinde farklı bir olayın daha ortaya çıktığını ifade eden Akbaş, "O günkü görevli memur, kullandığım aracın sahibine de 'ehliyetsiz kişiye araç kullandırmak' suçundan aynı ceza miktarını uygulamıştı. Mahkemede ise o gün araç plakasının farklı yazıldığını ortaya çıktı. Bundan dolayı bana yazılan ceza iptal edildi ama plaka farklı olduğu için araç sahibine yazılan ceza iptal edilemedi. Şimdi yeniden bir itiraz süreci başlattık ve o hatadan dolayı yeniden bir dava süreci başlayacak. Biz adalete olan güvenimizi hiçbir zaman kaybetmedik" dedi.

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Kaynak: DHA