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Market çalışanları, yanlış yere park eden sürücünün arabasını alışveriş sepetleriyle sardı

Arjantin'de bir sürücü arabasını yasak olan yere park edince ortaya ilginç görüntüler ortaya çıktı. Duruma sinirlenen market çalışanları aracın etrafını alışveriş sepetleriyle çevreledi. Olayın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımlayan bir kullanıcı, "Arabanın sahibinin yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.

17.09.2019 19:42

Arjantin'de bir sürücü, arabasını marketin önüne park edince çalışanlar sürücünün arabasını alışveriş sepetleriyle sardı.

"BURAYA PARK ETMEK İÇİN SAYGISIZ OLMAK GEREK"

Başkent Buenos Aires'te bir sürücü, arabasını park etmemesi gereken bölgeye, süpermarketin tam önüne park etti. Buna sinirlenen market çalışanları, aracın etrafını alışveriş sepetleriyle çevreleyince ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Sinemadan çıkan bir kişinin görüntülediği aracın dört bir yanında, 5 sıra halinde dizilmiş alışveriş sepeti görüldü. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Arnold Angelini isimli kişi, "Arabanın sahibinin yüzünü görmek için sabırsızlanıyorum. Çalışanları alkışlıyorum, buraya park etmek için saygısız olmak gerekli" sözlerini kullandı.

Market çalışanları, yanlış yere park eden sürücünün arabasını alışveriş sepetleriyle sardı

Buenos Aires, Arjantin, Dünya

Kaynak: DHA

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