Haberler » Güncel » Yanlışlıkla Afganistan'a sınır dışı edilen engelli İran vatandaşı ülkesine döndü - Haber

Yanlışlıkla Afganistan'a sınır dışı edilen engelli İran vatandaşı ülkesine döndü

İran polisi tarafından Afganistan vatandaşı olduğu düşüncesiyle sınır dışı edilen İranlı engelli gencin ülkesine döndüğü bildirildi.

09.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 09.12.2019 12:08Yanlışlıkla Afganistan'a sınır dışı edilen engelli İran vatandaşı ülkesine döndü
polisi tarafından vatandaşı olduğu düşüncesiyle sınır dışı edilen İranlı engelli gencin ülkesine döndüğü bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, yaklaşık 1 ay önce İran emniyet güçleri tarafından Afganistan vatandaşı olduğu yanılgısıyla gözaltına alınarak sınır dışı edilen 17 yaşındaki işitme ve konuşma engelli Hamid As, ailesinin çabasıyla dün ülkesine iade edildi.
As, Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'ni ziyaret için İylam eyaleti Mehr Melik Şahi kasabasında yaşadığı evden ayrılmış, 11 Kasım'da aynı eyalete bağlı Hürrem Abad ilçesinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.
Ülkeye kaçak giriş yapan Afganların toplandığı Erak kentindeki İbrahim Abad Toplama Kampı'na götürülen As, bir hafta sonra Afganistan'a sınır dışı edilmişti.
İran Göç Dairesi Genel Müdür Yardımcısı Gulamrıza Galizade, yaptığı açıklamada, kimlik bilgilerini açıklayamayanların yabancı statüsünde kabul edildiğini ve göçmen kamplarına gönderildiğini söylemişti.

Afganistan, İran, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:36 Vefat eden eski Danıştay Başkanı Süleyman Türkoğlu için tören düzenlendi - Haber
12:35 Yanal ve Avcı'dan 'sarı' alarmı - Haber
12:35 2020 bütçe görüşmeleri başladı - Haber
12:30 Tunceli'de 206 sosyal konutun anahtar teslimi yapıldı - Haber
12:28 Susurluk'ta "Bir taş da sen koy" kampanyası - Haber
12:21 Yaptığı Atatürk heykeliyle tepki çeken isim konuştu: Doğru bir çalışma - Haber
12:12 Doktorun estetikte kullandığı yöntemle 12 düşükten sonra gebe kaldı - Haber
11:30 Fatih'te polise rüşvet teklif eden şüphelinin yakalanma anı kamerada - Haber
11:22 Manzara seyreder gibi hortumu izlediler - Haber
11:06 'İneğe kesilen ceza'yla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan açıklama geldi - Haber
9.12.2019 12:37:52