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Yanlışlıkla başka kadını vuran şahıs tutuklandı

Denizli'de dini nikahlı karısının oturduğu evi karıştırınca yanlışlıkla başka bir kadını pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.09.2019 12:34Yanlışlıkla başka kadını vuran şahıs tutuklandı
Denizli'de dini nikahlı karısının oturduğu evi karıştırınca yanlışlıkla başka bir kadını pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Ali K. (67) dini nikahlı eşi G.K.'den bir süre önce ayrıldı. Ali K., barışma isteğini kabul etmeyen G.K. ile birkaç gün önce tartıştı. Dün sabah saatlerinde Ali K., 27 LJ 151 plakalı hafif ticari araçla G.K.'nin oturduğu Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1891. Sokak'taki binanın önüne giderek evin balkonuna pompalı tüfekle ateş açtı. Ancak Ali K., daireyi karıştırınca yanlışlıkla torununa bakmak için kızının evine giden ve olayla hiçbir ilgisi olmayan balkondaki Sevgi G. (50) isimli kadını vurdu. Olaydan sonra kaçan ve Afyonkarahisar'da yakalanan Ali K., Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali K. adliye girişinde, "Beni tehdit etti, ben vurmak için sıkmadım ki. Öldürmeye sıkmadım, korkutma amaçlı sıktım" diyerek kendini savunmuştu. Olayda yanlışlıkla vurulan Sevgi G.'nin ise hastanede yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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