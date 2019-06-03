Yanlışlıkla çöpe atılan dövizleri jandarma buldu

Alınan bilgiye göre, Yenibağlar Mahallesi'nde yaşayan Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, ağabeyi Vugar İbrahimov'a ait 7 bin 401 dolar, bin 800 avro ve 10 Azeri manatını yanlışlıkla çöpe attı. Bir süre sonra durumu fark eden Elshan İbrahimov, çöplerin toplandığı Eskişehir- Seyitgazi kara yolundaki geri dönüşüm tesisine gitti.

EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Jandarma ekiplerinin de katıldığı aramada, çöpe atılan dövizler bulunup İbrahimov'a verildi. İbrahimov, jandarma ekiplerine ve geri dönüşüm tesisi çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA