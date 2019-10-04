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Yanlışlıkla gaza basan kadın motorsiklet sürücüsü kafeye daldı: 1 yaralı

Çanakkale'nin merkez ilçesinde bir kafenin önünde motorsikleti ile duran kadın sürücü, yanlışlıkla gaza basınca kafenin camını kırarak müşterilerin arasına daldı.

04.10.2019 17:42Yanlışlıkla gaza basan kadın motorsiklet sürücüsü kafeye daldı: 1 yaralı
Çanakkale'nin merkez ilçesinde bir kafenin önünde motorsikleti ile duran kadın sürücü, yanlışlıkla gaza basınca kafenin camını kırarak müşterilerin arasına daldı. Kazada bir kişi yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Molla Yakup sokakta meydana gelen olayda, kafenin önünde 17 ABD 095 plakalı motorsikleti ile duran kadın sürücü H.B., yanlışlıkla gaza basınca bir anda kafenin camını kırarak içeri girdi. Kaza sonrası müşterilerden biri yaralanarak bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Olay sonrası dükkanın içi cam kırıkları ile doldu. Bölgedeki vatandaşlar, olayın çok ani bir şekilde geliştiğini ve manzarayı ilk gördüklerini çok şaşırdıklarını dile getirdiler. - ÇANAKKALE

Amerika Birleşik Devletleri, Kemalpaşa Mahallesi, Çanakkale, Güncel

Kaynak: İHA

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