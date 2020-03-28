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Yanlışlıkla iki kişiyi silahla yaraladı

Yanlışlıkla iki kişiyi silahla yaraladı Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi husumetli olduğu kişiye ateş ederken yanlışlıkla iki kişiyi yaraladı.

28.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:27
Yanlışlıkla iki kişiyi silahla yaraladı
KONYA - Konya 'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi husumetli olduğu kişiye ateş ederken yanlışlıkla iki kişiyi yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Ulukapı Mahallesi Uludağ Caddesi Hanboğazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yaptığı öğrenilen S. K. aralarında husumet bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen kişiyi görünce at arabasında bulunan otomatik av tüfeğini alarak bir el ateş etti. Açılan ateş sonrası cadde üzerinde bulunan bir dükkan önündeki işyeri sahibi Erol E. ve Kenan Ç. yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralanan iki kişi ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, olay sonrası at arabası ile kaçan şüpheli S. K. polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin olaydan sonra sakladığı silah bulunurken soruşturma başlatıldı. Yanlışlıkla iki kişiyi silahla yaraladı

Kaynak: İHA

Etiketler: Seydişehir, Uludağ, Konya, 3. Sayfa

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Yanlışlıkla iki kişiyi silahla yaraladı

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