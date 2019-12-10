Yanlışlıkla tahliye edildi, tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz etti

İngiltere'de hırsızlık suçundan hüküm giyen McCann adlı bir adam, infaz sisteminde yapılan bir hata nedeniyle Şubat ayında yanlışlıkla tahliye edildi.

11 KİŞİYE TECAVÜZ ETTİ

Cezaevinden çıktıktan sonra ilk cinsel saldırısını Nisan ayında Watford'da gerçekleştiren alkol ve uyuşturucu bağımlısı adam, bundan sonraki iki hafta içerisinde de Londra, Manchester ve Cheshire kentlerinde yaşları 11 ile 71 arasında değişen 11 kadın veya çocuğu silah zoruyla kaçırıp, defalarca cinsel saldırıda bulundu.

Daha sonra yakalanan McCann, yapılan yargılamanın ardından Cuma günkü duruşmada silahla alıkoyma, cinsel istismar ve tecavüz suçlarından suçlu bulundu ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.