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Yanmış cesedi bulunan çobanın, oğlu ve kayınbiraderi tutuklandı

BURDUR'da, kayıp olarak arandığı 3'üncü günde arazide yanmış cesedi bulunan çoban Hasan Hüseyin Süzen'i (60) öldürüp, yaktığını itiraf eden oğlu İsmail Süzen (25) ile onun kayınbiraderi Bahadır Bütüner (19), 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı.

21.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:12Yanmış cesedi bulunan çobanın, oğlu ve kayınbiraderi tutuklandı

BURDUR'da, kayıp olarak arandığı 3'üncü günde arazide yanmış cesedi bulunan çoban Hasan Hüseyin Süzen'i (60) öldürüp, yaktığını itiraf eden oğlu İsmail Süzen (25) ile onun kayınbiraderi Bahadır Bütüner (19), 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı.

'un Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyünde oturan Hasan Hüseyin Süzen, 17 Kasım Pazar günü kayboldu. Ailesinin jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulduğu Hasan Hüseyin Süzen için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalar devam ederken, 19 Kasım Salı akşamı köy yakınlarındaki Demirli mevkiinde bulunan mesire alanında yanmış erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede, cesedin Hasan Hüseyin Süzen'e ait olduğu tespit edildi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN TUTUKLANDILAR

Hasan Hüseyin Süzen'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatan jandarma, oğlu İsmail Süzen ve onun kayınbiraderi Bahadır Bütüner'i, şüphe üzerine gözaltına aldı. İsmail Süzen'in ifadesinde, babası Hasan Hüseyin Süzen'i arazide öldürdükten sonra cesedini yaktığını itiraf ettiği belirtildi. Gözaltına alınan İsmail Süzen ile Bahadır Bütüner, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün olay yerinde keşif yaptırıldıktan sonra Bucak Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan İsmail Süzen ile Bahadır Bütüner 'tasarlayarak öldürmek' suçundan sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

KAYIP BAŞVURUSUNU OĞLU YAPMIŞ

Ekiplerin yaptığı araştırmalar sonucunda, Hasan Hüseyin Süzen'in kayıp başvurusunu oğlu İsmail Süzen'in yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca, Hasan Hüseyin Süzen'in bir süre önce koyunlarını sattığı ve bu yüzden oğluyla sürekli tartıştığı belirtildi.

Diğer yandan olayla ilgili gizlilik kararı alındığı bildirildi.



Hasan Huseyin, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA

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