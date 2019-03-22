"Yapacağımız belediyecilik tüm Türkiye'ye örnek olacak"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İsrafsız bir belediyenin nasıl olacağını herkes Ankara'da görecek. Yapacağımız belediyecilik uygulaması tüm Türkiye'ye örnek olacak." dedi.Özhaseki, "Cumhur İttifakı" Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi adayı Hüseyin Altınok'un bir salonda organize ettiği programa katıldı.Burada bir konuşma yapan Özhaseki, büyüyen Türkiye'nin mazlumların gür sesi olduğunu ve düşmanlara korku saldığını, bu durumu çekemeyen ve ülkeyi bölmek isteyenlerin çeşit çeşit oyunlar oynadıklarını belirtti.Özhaseki, Türkiye'nin büyümesini istemeyenlerin yaptıkları oyunların karşısında dimdik duracaklarını vurgulayarak, "2015 seçimleri öncesinde Güneydoğu'da PKK'lı katiller öyle azdılar ki çukur kazdılar. Arkasından FETÖ'cü katiller çıktı. Onlar da ihtilal yapıp, aynı şekilde Türkiye'yi parçalamak ve bölmek istediler. IŞİD diye bir başka bela çıktı. Biz bunlara karşı mücadele ettik. İstedik ki partiler de yanımızda olsun. Yanımızda dik duran bir lider gördük, o da Devlet Bahçeli'ydi." diye konuştu.31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi'nin başka bir anlamı daha olduğunu anlatan Özhaseki, "Bu seçimi sadece Türkiye merak etmiyor, Amerikalı Coniler de merak ediyor. İsrail dünden merak ediyor zaten. Avrupa Birliği ülkelerinde Türkiye'nin büyümesini istemeyen, dost gibi gözüküp her türlü kalleşliği yapanlar da takip ediyor. Onlara iyi bir ders verme zamanı. Allah Kandil'deki katilleri, Pensilvanya'daki sapık ve müritlerini sevindirmesin inşallah." ifadelerini kullandı.Özhaseki, 21 yıl belediye başkanlığı, sonrasında da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını anımsatarak, Ankara'yı farklı alanlarda büyütmek için yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olduğunu kaydetti.CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'a projelerini sunma çağrısında bulunan Özhaseki, şöyle konuştu:"CHP'nin bir adayı var. Ona defalarca, 'Bir proje kitabı yazdır. Ankara'yı nereye taşıyacaksan söyle, biz de görelim. Ne yapacağını bilelim. Üçüncü seferdir adaysın, projen ne senin?' diyorum. Hala elimize geçen Ankara için ne yapacağını söyleyen bir kitabı yok. Arada gittiği yerde laf olsun diye bir, iki şey söylemeye çalışıyor, ertesi gün başka şeyler söylemeye çalışıyor. Ne yazık ki karşımızda belediyeciliği bilen, Ankara'ya nasıl hizmet edeceğini bilen bir aday yok.""Söyleyemedikleri ortakları var"Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifakta karışıklık olduğunu belirterek, "Güya İYİ Parti ile CHP var. Bir de söyleyemedikleri ortakları var. Ondan utanıyorlar. Daha doğrusu utanmıyorlar, iş birliği yapıyorlar da söylersek Ankaralı bize kızar diye çekiniyorlar. Bizi de anlamayız zannediyorlar. O herkesin bildiği gibi Kandil'deki katillerin siyasi uzantısı." diye konuştu.CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yavaş'ın "sahte senet" iddialarına yönelik kamuoyunu yeterli derecede bilgilendirmediğini anlatan Özhaseki, Yavaş'ın televizyonda konuyla ilgili soruları cevaplaması gerektiğini vurguladı."Yapacağımız belediyecilik tüm Türkiye'ye örnek olacak"Özhaseki, çalışmaya ve hizmete hazır olduklarını belirterek, "Bizler, 25 ilçemizde hizmete hazırız. 5 bine yakın projemiz var. Bunları yapabilecek gücümüz var. Hızlı bir şekilde çalışıp bunların altından kalkacağız." diye konuştu.Ankara Büyükşehir Belediyesinin bütçesinin ne kadar olduğunu herkesin bileceğini anlatan Özhaseki, "İhaleye kimler giriyor, kimler alıyor herkes bilecek. İsrafsız bir belediyenin nasıl olacağını herkes Ankara'da görecek. Yapacağımız belediyecilik uygulaması tüm Türkiye'ye örnek olacak." dedi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin aynı zamanda bir beka meselesi olduğunu belirterek Özhaseki ile Cumhur İttifakı adayları için destek istedi.Programa, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, AK Parti ile MHP'den teşkilat mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.