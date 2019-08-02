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"Yapacak bir şeyimiz yoktu"

Balıkesir'de yolcu otobüsünün alev alev yanma anını çeken Behlül Olcay, ellerinden gelen bir şey olmadığını söyledi.

02.08.2019 18:15
Balıkesir'de yolcu otobüsünün alev alev yanma anını çeken Behlül Olcay, ellerinden gelen bir şey olmadığını söyledi. Çanakkale-Küçükkuyu ile Ankara seferini yapan yolcu otobüsü, Balıkesir'e 30 kilometre mesafede Gökçeyazı Mahallesi yakınlarında alev aldı. Meydana gelen olayda 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi ise yaralandı. Yaşanan olayları telefonu ile çeken Behlül Olcay ise, müdahale için gittiklerinde yapacak bir şeylerinin kalmadığını söyledi. Otobüsün yanına gittiklerinde alevlere teslim olduğunu ifade eden Olcay, "Kadınlar vardı, çığlık atıyorlardı. İçeride bir tanesinin herhalde anneannesi kaldı. Anneanne diye bağırıyordu. Keşke yardım edebilseydik. Ama ateşin yanına yaklaşılamıyordu" dedi.
(İHA)

Çanakkale, Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

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