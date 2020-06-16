İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor

Kahramanmaraşlı girişimci kadın internetten görüp başladığı dekoratif dev çiçek üretiminde büyük bir başarı yakaladı. "Yapamazsın" diyenlere aldırmadan azimle çalışan genç kadın, otel, restoran ve iş merkezleri için ürettiği dekoratif çiçekleri 2 bin ile 20 bin arasında değişen fiyatlarla satıyor.

16.06.2020 09:00 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:04

Kahramanmaraş'ta yaşayan girişimci kadın internetten gördüğü dekoratif dev çiçek üretimi için atölye kurup bu işi kazanca çevirdi.

Dev çiçek tasarımcısı Esra Yuvayapan, hamilelik döneminde internetten tesadüfen gördüğü ve hobi olarak başladığı dev çiçek üretiminde önemli mesafe aldı. Rusya'da üretilen dev çiçek işini yapmak isteyen Yuvayapan, Ruslardan eğitimi aldıktan sonra, kocasına ait dükkanda kendi atölyesini kurdu. İzolon maddesinden ürettiği birbirinden farklı dev çiçekleri 20 ile 2 bin lira arasında satışa sunan Yuvayapan, işi öğrenmek isteyen gençlere de eğitim veriyor.

İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor

"YAPAMAZSIN" DİYENLERE ALDIRMADI

Bu işe hamilelik dönemimde evde sıkıldığı zaman ilgi duyduğunu söyleyen Yuvayapan, "İnternette araştırırken sadece Rusya'da yapıldığını gördüm ve yapan kişilere ulaşmaya çalıştım. Ben de Türkiye'de yapacağıma inandım ve birçok kişi bana, 'yapamazsın' dedi. Daha sonra ben bunun eğitimini İstanbul'da Rus ekipten aldım. Kocamın iş yerini atölyeye çevirdim. Kocam dahi bana pek güvenmedi ve ben bu işi yapacağıma inandım. Bu işe başladım ve kocamın iş yerinin tamamı şu an bende ve burada dev çiçekler üretiyoruz ve kocam da şu an en büyük destekçilerimden birisi. Şu anda başka insanlara da bu sanatı öğretmeye çalışıyoruz" dedi.

İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor

OTEL, RESTORAN VE İŞ MERKEZLERİ İÇİN ÜRETİYOR

Her tülü mekana istenilen ebatta dev çiçek yaptıklarını söyleyen Yuvayapan, özellikle restoranlara, otel, iş merkezleri ve evlerin lobilerine dev çiçekler hazırladıklarını belirtti. Siparişleri yetiştirmeye çalıştığını belirten Esra Yuvayapan, dev çiçeklerin fiyatının 20 liradan başlayıp boyutuna göre 2 bin liraya kadar çıktığını kaydetti.

İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Rusya, Ekonomi, Haber

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