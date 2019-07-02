"Yaparsın Aşkım" 137. Bölüm 3 Temmuz Çarşamba

25 ülkede reyting rekorları kıran, dünyaca ünlü format şirketi Red Arrow'un "My Man Can" isimli yarışma formatı, İlker Ayrık 'ın sunumu ve "Yaparsın Aşkım" adıyla FOX ekranlarından evlerinize konuk olmaya devam ediyor.

"DELİKLİ FRİZBİ" adlı birinci oyunda erkek yarışmacılar 90 saniye boyunca ellerine aldıkları tabakları masanın üzerinden kaydırarak masanın sonunda bulunan duvarın deliğinden içeriye atmaya çalışacaklar. "ZIPLAYARAK BALON PATLATMA" adlı ikinci oyunda ise eşler, trambolin üzerinde zıplayarak 10 balonu en kısa sürede patlatmaya çalışacaklar. "ACI BİBER" adlı oyunda kadın yarışmacılar 60 saniye içerisinde eşlerinin iddia ettiği miktarda acı biberi yemeye çalışırken, "ÇAPRAZ BASKET" adlı final oyununda yarışmacılar basket potasında bulunan büyük fileye 3 adet kendi takım rengindeki topları denk getirmeye çalışacaklar.

Yarışmanın başından sonuna kadar çiftlerin büyük mücadele verdiği, kadınların masada eşlerini çekiştirdiği, erkeklerin ise kavanozda hayretler içinde onları izlediği "Yaparsın Aşkım", yine yüksek oranda heyecan ve eğlence içeren 137. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor!