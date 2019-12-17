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Yaparsın Aşkım 186. Bölüm

25 ülkede reyting rekorları kıran, dünyaca ünlü format şirketi Red Arrow'un "My Man Can" isimli yarışma formatı, İlker Ayrık'ın sunumu ve "Yaparsın Aşkım" adıyla FOX ekranlarından evlerinize konuk olmaya devam ediyor.

17.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:52Yaparsın Aşkım 186. Bölüm

"Yaparsın Aşkım" heyecan dolu 186. bölümüyle 18 saat 20.00'de yine rekabete ve eğlenceye sahne olacak. Yarışmacılar, büyük ödül olan arabayı kazanmak için kıyasıya rekabete girecekler.

"ROMANTİK KOCA" adlı birinci oyunda erkek yarışmacılar, gözleri kapalı bir şekilde engelleri aşarak eşlerine meyve yedirmeye çalışacaklar. "YUMUŞAT YAPIŞTIR" adlı ikinci oyunda kadın yarışmacılar 3 metre mesafeden eşlerinin göğüslerine doğru top atacaklar. Erkek yarışmacılar da topları yere değdirmeden karşılarında bulunan mini futbol kalesine atmayı deneyecekler. "UNLU PİNPON" adlı üçüncü oyunda her yarışmacının önündeki bardakların içine 4 farklı seviyede birer pinpon topu una gömülü olarak koyulacak ve yarışmacılar da üfleyerek pinpon toplarını bardaklardan çıkarmayı deneyecekler. "OYUN ÇİVİLEME" adlı final oyununda ise yarışmacılar tahta üzerinde yarı çakılmış vaziyette bulunan çivileri, eşinin iddia ettiği sürede çekiçle çakmaya çalışacaklar.

Yarışmanın başından sonuna kadar çiftlerin büyük mücadele verdiği, kadınların masada eşlerini çekiştirdiği, erkeklerin ise kavanozda hayretler içinde onları izlediği "Yaparsın Aşkım", yine yüksek oranda heyecan ve eğlence içeren 186. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanıyor!


Çarşamba, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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