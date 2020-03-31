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Yapay Zeka Beyin Sinyallerini Yazıya Dönüştürecek

Yapay zeka, teknolojik her alanda kullanılsa da yapay zeka ile özellikle beynin işleyişi ile ilgili konularda yapılan araştırmalar dikkat çekiyor.

31.03.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:49
Yapay Zeka Beyin Sinyallerini Yazıya Dönüştürecek
Yapay zeka, teknolojik her alanda kullanılsa da yapay zeka ile özellikle beynin işleyişi ile ilgili konularda yapılan araştırmalar dikkat çekiyor. Yeni geliştirilen yapay zeka ile konuşamayan ya da yazamayan insanların beyin aktivitelerinin yazılı hale getirilmesi mümkün olabilir. Böylece yapay zeka beyin dalgalarını yazıya dönüştürmüş olacak.

Geliştirilen sistemde insanlar konuştuğu zaman nöronlar, beyin implantları ile takip ediliyor. Algoritma, nöronları takip ettikten sonra topladığı verileri daha sonra sözcük dizisine çevrilmek üzere bir dizi numaraya dönüştürüyor.

Yapay zekanın beyin sinyallerini cümlelere dönüştürmede yaptığı hata oranına bakıldığında bir katılımcı için cümlelerin yalnızca yüzde 3'ünün düzeltilmesi gerektiği görülüyor. Bu da, insanların yaptığı çeivirlerdeki hata oranının yüzde 5 olduğu hesaba katıldığında yapay zeka ile iyi bir sonuç elde edildiğini ortaya koyuyor.

Beyin sinyalleri yazıya dönüştürülecek

Kaliforniya Üniversitesi'nde yapılan ve Nature dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, geliştirdikleri sistemi beyin implantları ile epilepsi nöbetlerini gözlemledikleri dört katılımcı üzerinde test ettiler.

Araştırmada katılımcılardan bazı cümleleri sesli olarak okumaları istendi. Katılımcılar bu cümleleri okurken beyin sinyalleri bilgisayara yönlendirilerek bunların kelimelere çevrilmesi sağlandı. Sistem bazen hatalı sonuçlar verse de genel olarak diğerler çalışmalara göre daha doğru sonuçlar elde edildi.

Şimdilik yapay zekanın kullanıldığı bu teknoloji, bir kişi sesli olarak konuştuğunda beyin sinyallerini kelimelere dönüştürse de ilerde konuşma ve yazma konusunda sorun yaşayan kişilerin bu teknolojiiden yararlanabilecekleri düşünülüyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji
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