Yapay Zeka Desteğiyle Migren Ağrıları Son Bulacak

DÜNYANIN en yaygın 3. hastalığı olarak kabul edilen migren ağrılarına yönelik geliştirilen Vagustim cihazı, vücuttan fizyolojik bilgileri toplayarak kişiye özel tedavi yöntemi sunuyor. Türkiye'nin en büyük girişimcilik yarışmasında 400 bin TL ödülle destek alan yapay zeka destekli Vagustim projesi, migren ataklarının tedavisinde kullanılacak.Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) göre her 7 kişiden 1'inde görülen migren, dünyanın en yaygın üçüncü hastalığı. Yoğun stres sonucu oluşan migren ataklarının oluşmasını engellemeyi amaçlayan Vagustim cihazı, Türkiye'nin en prestijli yarışmalarından İTÜ Çekirdek Big Bang'de 400 bin TL'lik ödül kazandı. BAUTTO destekli proje, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dr. Öğr. Üyesi Ali Veysel Özden ve BAU Mekatronikve MBA bölümü mezunu Ali Can Erk tarafından geliştirildi. Cihazla, uzun vadede migrenle sınırlı kalmayarak uyku bozukluğu, mide-bağırsak problemleri gibi stres kaynaklı gelişen diğer hastalıklara da çare bulunabilecek."YAPAY ZEKA DESTEKLİ"Migren tedavisinde kullanılan medikal bir cihaz olan Vagustim,kulaktaki vagus sinirini elektiriksel olarak uyarmak ve mobil uygulama tarafından Bluetooth aracılığıyla kontrol edilmektedir. Beraberinde akıllı bileklik yardımıyla vücuttan bir takım fizyolojik datalar toplayan mobil uygulama, bu dataları kullanıcı datalarıyla bir araya getirerek kişiye özel bir tedavi protokolü sunmaktadır. Bunu ise arka tarafta çalışan yapay zeka algoritması sağlanmaktadır."MİGREN AĞRILARININ YÜZDE 70'İ STRES KAYNAKLI"Vagustim'in amacının yoğun stres sonucu gelişen migren ataklarının oluşmasını engellemek olduğunu belirten Ali Can Erk şunları söyledi; "Amerika migren Vakfı'na göre; Migren ataklarının yaklaşık yüzde 70'i stres kaynaklıdır. Çünkü stres faktörleri, sempatik sinir sistemi aktivitelerini arttırarak otonom sinir sisteminin dengesini bozmaktadır. Vagustim'in amacı, vagus sinirini elektriksel olarak uyararak parasempatik aktiviteleri arttırmak böylece otonom sinir sistemini disfonksiyonunu ortadan kaldırarak bununla ilişkili migrenin oluşmasını engellemektedir""MİLYONLARCA MİGREN HASTASINI SEVİNDİRECEK"Sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla seri üretime geçeceklerini ifade eden Dr. Ali Veysel Özden, "Günümüzün en büyük sorunlarından biri stres. Çünkü; stres migren dahil bağırsak, mide problemleri, uyku bozuklukları gibi bir çok rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu hastalıkların ilaçla tedavisi semptomatik olup, kökeninde yer alan problemi ortadan kaldıramayabilmektedir. Bizim Vagustim'de amacımız stres faktörlerinin vücutta oluşturduğu etkiyi ortadan kaldırarak bunla ilişkili problemi ortadan kaldırmaktadır. Migren dünyada 1 milyardan fazla insanı ilgilendiren bir problem ve hala tam tedavisi bulunabilmiş değil. Biz Vagustim ile milyonlarca kişinin bu cihazdan fayda görebileceğini öngörüyoruz" dedi. - İstanbul