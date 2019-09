Yapay zeka, "Metodbox" ile eğitim sistemine girdi

Yapay zeka, "Metodbox" ile eğitim sistemine girdiYapay zeka artık Metodbox ile eğitim sistemine yön verecekİSTANBUL - Yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu "Metodbox"ı geliştiren Bahçeşehir Koleji, uygulamayı tüm öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sundu.Türkiye'de eğitime olan katkılarını dijital eğitimde de sürdürmeyi hedefleyen Bahçeşehir Koleji bir ilke imza attı. Yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu "Metodbox"ı geliştirdi. Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilen lansman ile birlikte geliştirilen platformun ayrıntıları basın ile paylaşıldı. Lansmana Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ve akademisyenler katıldı.Türkiye'de yapay zeka okuryazarlığı eğitimini uygulayan ilk K12 eğitim kurumu olan Bahçeşehir Koleji, Metodbox ile öğrencilere; daha keyifli öğrenme süreci, öğrenme stiline ve farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun bilgi kaynaklarına erişim olanağı ve derste edindiği öğrenimi pekiştirecek dijital içeriklere erişim sağlıyor. Program ile çocukların neye eğilimi varsa ona uygun testlere, çalışmalara ve oyunlara yönlendiren sistem; öğretmenler, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından kullanılması hedefleniyor. Birinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar kullanılabilen uygulamaya Apple Store, Google Play ve www.metodbox.com adreslerinden erişim sağlanabiliyor."Eğitimde fırsat eşitliği artacak"Lansmanda konuşan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel de geliştirilen uygulama ile eğitim eşitliliğinde de artacak olduğunu dile getirerek, "Yapay zeka temelli öğrenme platformumuz herkese hayırlı olsun. Bugün yapay zeka temelli bir eğitim platformunun bizim ülkemizden çıkması çok önemli. Biz eğitim hayatımıza atıldığımızdan bu yana herkesin kendine özgü bir öğretim sistemi olduğunu savunduk. Bu yüzden de kişiye özgü öğrenme metotları geliştirdik. Bu platformda da yine kişiye özgü bir öğretim var ve bu sefer işin içinde yapay zekayı da kattık. Amacımız öğrenmek isteyen herkese eşit şartlarda ulaşabilmek. Bu çağa kadar ne dünya da ne de ülkemizde eğitim sistemi ufak tefek şeyler haricinde çok da büyük değişimlere uğramadı. Fakat artık yapay zeka ile hem öğrenmenin dinamikleri hem de öğretmenin rolü değişti. Yapay zekanın kişiye özgü olarak kullanılmasıyla eğitim sisteminin çok daha farklı olacağına, eğitimde fırsat eşitliliğinin daha iyi olabileceğine inanıyorum. Artık uzakta da olsa yakında da olsa bu teknoloji ile eğitime erişim daha kolay olacak ve hiçbir çocuk diğer çocuktan geri kalmayacak. Bu anlamda emeği geçen herkese tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum" dedi."Teknoloji ile dijitalleşmeye liderlik eden bir kurumuz"Metodbox uygulamasıyla birlikte eğitim sisteminde yapmak istediklerinden bahseden Bahçeşehir Kolejler Müdürü Özlem Dağ da; "Bahçeşehir kolejinde biz kişiye özgü öğretim modeli uyguluyoruz. Her çocuğun tam öğrenmesinin sağlanması ve potansiyelinin yukarıya taşınmasının ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Zeka türlerinin de öğrenme türlerinin de farklı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle yaklaşık 15 yıldır uyguladığımız eğitim modelimizi, her öğrencimizi parmak izi kadar özel kabul edip öğrenmesi için çaba gösteriyoruz. Dijitalleşme ve teknolojinin gelişmesi ve metodbox uygulamasıyla kişiye özgü öğretim modelinin herkese ulaştırma şansına sahibiz. Biz dijitalleşmeye dijital okul uygulamalarımızla ve kişiye özgü eğitim modelimizin teknolojiyle dijitalleşmesiyle liderlik eden bir kurumuz" şeklinde konuştu."Öğretmenin işi yapış şekli değişiyor"Yapay zeka ile birlikte öğretmen mesleğindeki değişimlerden de bahseden Özlem Dağ; "Aslında teknolojinin değişimiyle ve yapay zekanın da süreçlere entegre olmasıyla öğretmenin önemi azalmıyor. Sadece iş yapış şekilleri ve öğrenciyle birlikte bu sürece mentörlük etme şekilleri değişiyor. Yapay zeka tabanlı kişiye özgü öğretim modelli bu platform, sadece öğretmen ya da öğrencilerimiz için değil, hem öğrenci hem veli, hem de öğretmenlerimiz için videolarla, animasyonlarla veri toplayan ve bunu değerlendirerek tekrar kişiye özgü bir öğretim platformu sunan yazılımlarıyla herkesin faydalanabileceği platforma doğru evriliyor. Hem öğretmen, hem veli, hem öğrenci bu işin içinde. Sadece fonksiyonları değişiyor" ifadelerini kullandı."Öğrenci, öğretmen, veli tüm sistemi kullanabilecek"Metodbox uygulamasının ortaya çıkış sürecinde bulunan Bahçeşehir Koleji Mobil Şirketi Kurucu Ortağı İsrafil Dilmeç de uygulamayla ilgili bilgilendirmelerde bulunarak; "Kişiye özgü yapay zeka tabanlı bir eğitim platformu geliştirdik. Bahçeşehir Koleji'nde birinci sınıflardan dördüncü sınıflara kadar Metodbox Juiner ismiyle, beşinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar metodbox ismiyle hizmet vermektedir. Platform toplamda beş aktör; öğrenci öğretmen, veli, rehberlikçi ve yöneticiler için sunulmaktadır. Bu uygulamanın içerisinde öğrencilerimiz ders materyallerini zenginleştirilmiş sanal karma modeliyle, öğretmenlerimiz ise verecekleri akıllı tahtadaki dersleri mikro öğrenme parçalarıyla erişebilmektedir. Öğrencilerimiz görmüş oldukları dersler ve testlerdeki her sorunun çözüm videosunu izleyebiliyorlar. Aynı zamanda kişiye özgü modelde de öğrencinin kazanım bazlı hangi derslerde eksiği varsa o derslerle ilgili kendilerini daha zorlayıcı daha kolaylaştırıcı, yapay zekanın onları tanıdığı şekilde bir eğitim sitemi alabilmektedirler. Öğretmenlerimiz de akıllı tahtalarda verdikleri dersler dışında sanal gruplar oluşturarak öğrencilere dijital etüt yapabilirler böylece öğrencilerin eksik kazanım olduğu durumlarda çok kolay ve hızlı bir şekilde eğitebilirler" dedi.