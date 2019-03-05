Yapay Zeka "Tehlikesi" Çağdaş Sanat Sergisinde

Kaynak: AA

Sanatçı Yücel Dönmez'in 2030'ların olası yapay zeka haberlerini içeren gazete sayfalarıyla oluşturduğu yeni sergisi açıldı.Sanatçı, Piramid Sanat'ta açılan sergiyle, dünya çağdaş sanatına yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor.Sergide, yapay zekanın gelecekte olması muhtemel tehlikelerine, gazete manşetleri üzerinden dikkat çekiliyor.Gazete sayfalarında "3 Yapay Zeka Robotu Uyuşturucu Satarken Yakalandı", "Yapay Zeka Robotları Bağımsızlık İstiyor", "İnsan Beyninden Geçenleri Okuyan Yapay Zeka Geliştirildi", "Yapay Zeka Meclis Başkanı Kainat Partisi Milletvekilini Azarladı" gibi başlıklarla yapay zeka teknolojisi haberleri yer alıyor.Sergide ayrıca, "Gen Transferi Süper Bebekler Geliştirdi", "Süper Bebeklerin Boyu Bir Yılda 1,5 Metre Oldu", "Norveç'te Gen Uygulamaları Yasaktır" gibi başlıklarla da gen araştırmalarının gelecek hali gözler önüne seriliyor.ABD'li sanatçı Marjan Moghaddam'ın yapay zeka teknolojisi ile yaptığı video eserlerinin de bulunduğu sergide, Genco Gülan'ın robot çalışmaları da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.Bugüne kadar birçok ülkede sergilere katılan Yücel Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapay zeka teknolojisinin geleceği kıyamete taşıyabilecek bir tehlike ortaya koyabileceğini söyledi."Çağdaş sanata yeni bir boyut"Dönmez, son yıllarda yapay zeka ve gen araştırmalarını takip ettiğini belirterek, yapay zeka teknolojisinin aynen terör ve suç olayları gibi kontrol altında tutulması gerektiğini dile getirdi.Gen araştırmalarında bugün hücrelerden hastalıkların ayıklanabildiğini aktaran Dönmez, "Gelecekte doğacak bebekler süper doğacak. Buna bilim adamları da karşı çıkıyor. Kapitalizm dinlerin önüne geçmeye başladı. Bu yapay zeka ve gen araştırmalarıyla da inancın iyice önüne geçiliyor. Yakın zamanda Amerika'da 7 avukat bir yapay zekayla başa çıkamadı. Yine şoförsüz tırlar var, kaza yapmadan çalışan. İşini kaybeden tır şoförleri ateş püskürüyor. Hastanede robot kan alıyor, laboratuvara yolluyor. Ben bir sanatçı olarak bu konuda insanları uyarıyorum." ifadelerini kullandı.Uzun yıllar gazetecilik yapan Dönmez, resim ve heykel çalışmalarını 8 yaşından beri sürdürdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:"Gazeteler toplumu aydınlatan haber aracı olduğu için böyle bir tercih yaptım. Toplumları bilinçlendiren gazeteler yarın bir sanat eseri olarak arşive kalkabilir. Bu durumda aslında gazeteler bir sanat eseri, sayfa sekreterleri de sanatçı. Bu da çağdaş sanata yeni bir boyut kazandırmış oluyor. Bugüne kadar böyle kavramsal nitelikte bir sergi yapılmadı. Bu, çağdaş sanatta bir markadır."Yücel Dönmez, sergideki gazete haberlerini akademisyen ve sanatçı Müberra Bülbül ile birlikte hazırladıklarını sözlerine ekledi.Sergi, 14 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.