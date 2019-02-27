Yapay zeka tıpta hata oranını çok azaltacak

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Yapay zeka tıpta hata oranını çok azaltacakİSTANBUL, (DHA)- Prof. Dr. Engin Ulukaya, yapay zeka teknolojisinin tıpta özellikle onkoloji alanında kullanılmaya başlayacağını söyledi. Sadece onkolojinin değil radyoloji ve hatta patolojinin de yapay zekadan en iyi yararlanabilecek dallar olduğunu belirten Ulukaya, yanlış teşhislerin neredeyse sıfıra yaklaşabileceği, doğru tanıların da maksimuma çıkacağı bir dönemin geleceğini ifade etti.Tıp ve sağlık hizmetlerinde yapay zekanın kullanılması son yıllarda yaygınlaşmaya başladı. İstinye Üniversitesi moleküler kanser araştırma merkezinin moleküler kanser araştırma derneği (MOKAD) ile birlikte düzenlediği 'kanser biyoenformatiğinde yapay zeka' konulu kursta konuyla ilgili temel bilgiler, öğretim üyeleri, asistanlar ve öğrencilerle paylaşıldı. Yapay zeka alanındaki gelişmelerin sağlık alanında bir devrim yaratacak şekilde değişime neden olduğuna dikkat çeken İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve İstinye Üniversitesi Moleküler Kanser Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Engin Ulukaya, "Tıp artık dönüşüyor. Tıp alanında ciddi bir devrimin eşiğindeyiz. Yapay zeka artık tanı koyan bir doktor gibi çalışmaya başlayacak" diye konuştu."TANIYI ARTIK YAPAY ZEKA KOYACAK"Yapay zekanın doktorların eli ayağı olacağını belirten Prof. Dr. Engin Ulukaya, yapay zeka teknolojisinin işleyişi konusunda ise şunları söyledi:"Elimizde artık o kadar çok test sonuçları var ki hastaların sonuçları onlarca sayfalara varan miktarda olmaya başladı. Aynı anda yüzlerce genin, proteinin tarandığı testler yaygınlık kazanmaya başladı. Doktorun kısıtlı zaman içinde tüm verileri gözden geçirerek ve bazen geri plandaki literatür bilgisini de düşünerek düzgün ve doğru tanı koyması çok zor. Bunu işte artık yapay zeka saniyeler içinde yapacak. Dolayısıyla yapay zeka doktorların vazgeçilmezi olacak. Tanıyı artık onlar koyacak. Hatta bazen doktoru olası yan etki hakkında uyaracak. Medikal onkoloji, patoloji ve radyoloji gibi disiplinler artık yapay zekadan beslenecek dallar. Özellikle onkoloji çok yararlanacak yapay zekadan. Bu teknoloji onkologun işini kolaylaştıracak, karar sürelerini çok azaltacak, daha doğru teşhislerin konulmasını sağlayacak hatta olası ilaç yan etkisi ya da ilaç etkileşimleri (ki çok önemli bir konudur) hakkında hekimi uyarabilecek bile. Bir yapay zeka sizin bilgisayarlı tomografi sonuçlarınıza bakarak bir radyolog gibi tanı koyabilecek. Yapay zeka aynı zamanda yanlış teşhislerin önüne geçme potansiyeli de taşıyor. Çünkü hastanın çok çeşitli verisi (radyolojik, patolojik, biyokimyasal, genetik vs) değerlendirilerek daha doğru teşhisler konulacak. Böylece, yanlış teşhis oranı da çok azalacak. "(Tür: İstanbul)