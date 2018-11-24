Yapay Zeka ve Robotlar Hayatın Normali Olacak!

Bu yıl 18'incisi düzenlenen Bilişim Zirvesi'ne katılarak konuşma yapan Türkiye'nin yerel sermayeli en büyük yazılım firması Softtech Genel Müdürü Murat Ertem, yapay zeka ile ilgili yaptıkları projelerden bahsederek, çağın getirdiği dijital inovasyona katkı sağlamak için yeni teknolojiler geliştirme çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye'nin teknoloji ve bilişim gündemini belirleyen organizasyonlardan Bilişim Zirvesi 21-22 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. 22 Kasım Perşembe günü düzenlenen 'Robotik Sistemler Platformu' oturumunda konuşan Softtech'in Genel Müdürü Murat Ertem, 'Bankalar, Robotlar ve Yeni Müşteri Deneyimi' başlıklı konuşmasında, dijitalleşme ve yapay zeka konusunda pek çok çalışmanın hayata geçtiğini ve projelerin temelinde bireyler, kurumlar ve kurumlardaki bireyler için hayata zaman yaratacak teknolojilerin yer aldığını ifade etti.

YAZILIM ROBOTLARININ YERİNİ 'ÖĞRENEN ROBOTLAR' ALACAK

Amerika ve Çin'deki ofisleri ile dünyadaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve önemli projeleri hayata geçirdiklerini sektör profesyonelleri ile paylaşan Ertem, "Softtech olarak bine yakın çalışanımızla iş ortaklarımıza çözümler üretiyoruz. Bugün önceliğimiz ise 'Robotik Süreç Otomasyonu' ile bilgisayarlarda insanlar tarafından tekrarla yapılan işlerin robotlar tarafından yapılmasını sağlamak. Bugün bizim öğrettiğimiz işleri yapan yazılım robotları yerine kendi öğrenen akıllı yazılım robotları hayatımıza girmeye başlayacak. Sonrasında ise fiziksel robotlar dikkat çekiyor. Bu kapsamda İş Bankası için Pepper projesini hayata geçirdik. İnsan etkileşimi için uyarlanmış robotlar ile müşterilerimizin deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

MÜHENDİSLERİN YANINDA SOSYAL BİLİMCİLER DE TEKNOLOJİ ALANINA GİRECEK

Ertem, "Mühendislerin ağırlıkta olduğu bir firmayız, ancak tüm bu gelişmelerle aramıza daha farklı alanlardan da arkadaşlar katılıyor. Tiyatro deneyimine sahip, spor yazarlığı yapmış, sosyal bilimci hatta felsefe kökenli çalışma arkadaşlarımız oluyor. Robotu programlamanın ötesinde insan ile nasıl iletişim kuracağını da tasarlıyoruz. Bu da bana sorarsanız mühendislerden ziyade belki de sosyal bilimcilerin hatta sanatçıların işi olmalı" Tüm bu sürecin arka perdesinde en önemli teknolojinin doğal dil işleme olduğunu kaydeden Ertem, İstanbul Teknik Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalayarak, Türkiye'nin en iddialı doğal dil işleme ekibini kurduklarını sözlerine ekledi.