Yapay Zekada Eğitimciler Kilit Nokta"

16 Kasım 2018 Cuma 17:44



16 Kasım 2018 Cuma 17:44

University College London Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rose Luckin, "Yapay zekanın eğitim-öğretimde kullanılmasında eğitimciler kilit nokta. Çoğunlukla teknolojiyi konuşurken eğitimcileri unutuyoruz. Eğitimde kullanılacak yapay zeka geliştiricilerinin öğrenmenin ve öğretmenin ne olduğunu daha iyi anlamaları lazım." dedi.Luckin, Türk Eğitim Derneğinin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM tarafından Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinlikte "Eğitimde Yapay Zekanın Kullanımı ve Olası Güçlükler" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.Yapay zekanın eğitim alanına uygulanmasıyla ilgili çalışmaları bulunan Luckin, sunumunun başında yapay zekanın tarihçesinden bahsetti.Luckin, yapay zekanın geçmişe göre daha fazla etkisinin görülmesinin sebebinin günümüzün güçlü bilgisayar teknolojisi olduğuna dikkati çekerek, "Artık çok fazla veri tutulabiliyor, pek çok program bu verileri işleyebiliyor. Güzel tasarlanmış bilgisayar algoritmalarımız var." ifadelerini kullandı.İnsan zekasıyla karşılaştırıldığında yapay zekanın sınırlı alanları kapsadığını belirten Luckin, insanların yaptığı her tür bilişsel görevi yapabilen makineler olduğunu ancak yapay zeka sistemlerinin daha spesifik konularda akıllı şeyler yapabildiğini söyledi.Luckin, yapay zekanın eğitim-öğretimde kullanılmasında eğitimcilerin kilit nokta olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:"Çoğunlukla teknolojiyi konuşurken eğitimcileri unutuyoruz. Eğitimcileri yapay zeka geliştiricilerle birlikte düşünmemiz ve eğitimcilerin bu teknolojinin ne olduğunu anlaması lazım. Eğitimde kullanılacak yapay zeka geliştiricilerinin de öğrenmenin ve öğretmenin ne olduğunu daha iyi anlamaları lazım. Başka türlü yapay zekanın eğitimde faydalı olması mümkün değil.""Yapay zeka eğitimde de kendini gösteriyor"TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, yapay zekanın yazılım kodlama siber güvenlik gibi pek çok alana etki etiğini belirterek, eğitim uygulamalarında da kendini gösterir hale geldiğini söyledi.Teknoloji milletlerin yol almasında olmazsa olmaz bir etken olduğunu dile getiren Pehlivanoğlu, "Günümüzde 'Yapay zeka teknolojisi meslekleri yok mu ediyor' sorusuyla karşı karşıyayız. Teknolojiden faydalanılmalı, teknoloji yaşamı kolaylaştırmalı ancak, bunu yaparken yaşamı yok etme riskini de göz önünde önünde bulundurmak zorundayız." diye konuştu.TEDMEM Direktörü Emin Karip de, kuruluşun Türkiye'nin eğitim sorunlarıyla ilgili politika önerileri geliştirdiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:"Yapay zekanın eğitimde de kullanımı başlıyor. Yapay zeka, eğitimin bireyselleştirilmesi ve demokratikleşmesinden bahsediyorsak elimizde olan güçlü bir teknoloji olacak. Ama bunu kullanırken bir takım tehditlerle de karşılaşacağız. Bunların önüne geçmek için hali hazırda iş gücüne katılmış olan yetişkin nüfusun teknolojiyi kullanma dönüşümünü ve yeni kuşağın, teknolojiyi kullanabilecek, üretebilecek, geliştirecek temel yetkinliklere sahip olmasını sağlamak gerekiyor."