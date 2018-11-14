Yapex Fuarı Antalya'da Açıldı

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:38



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:38

Uluslararası Yapı Malzemeleri İnşaat Teknolojileri, Yapı Yenileme ve Restorasyon Fuarı (YAPEX), kapılarını ziyaretçilerine açtı.Fuarı organize eden Akdeniz Tanıtım AŞ'nin Genel Müdürü Fatih Onkar, ANFAŞ Antalya Expo Center'deki fuarın açılışında, organizasyonda, Türkiye'nin duayen, ünlü mimar ve mühendislerin deneyimlerini paylaşacağını söyledi.Fuarın, hem Antalya hem de Türkiye ekonomisi için sinerji oluşturduğunu vurgulayan Onkar, yerli üretim ve inovasyonun öne çıktığını ifade etti.Türkiye'nin turizmde, tüm zamanların rekorunu kırdığına dikkati çeken Onkar, "2019-2020 yılları Antalya turizm yatırımlarını yenilemede ön plana çıkacak." dedi.Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Civan da Batı Akdeniz Bölgesi ihracatında 1,5 milyar dolarlık ihracat rakamının, geçen yıla göre 14 gün daha önce yakalandığını dile getirdi.YAPEX Fuarı'nı her zaman desteklediklerini anlatan Civan, ihracatın artırılması için çalıştıklarını kaydetti.Rusya'ya ihracatı artırmak için çaba gösterdiklerini vurgulayan Civan, THY ile yaptıkları anlaşmayla bölge ürünlerinin Rusya'ya daha ucuz ve hızlı şekilde pazara ulaşacağını bildirdi.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise fuar kapsamında, bu yıl 9. kez düzenlenen Tarihi Belediyeler Birliği Restorasyon Proje uygulamalarının önünü açan ve destek veren Çevre Kültür Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Metin Sözen'e teşekkür etti.Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.Yaklaşık 150 firma ve belediyenin katıldığı fuar, 17 Kasım'a kadar açık olacak.