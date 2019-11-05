Haberler » Güncel » YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı

YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı

Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı İşbirliği ile Antalya'da düzenlenen YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı yarın açılıyor.

05.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:00YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı
Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı İşbirliği ile Antalya'da düzenlenen YAPEX Restorasyon Koruma ve Kültür Mirası Fuarı yarın açılıyor.
Akdeniz Tanıtım A.Ş Genel Müdürü Fatih Onkar, yaptığı yazılı açıklamada, Konyaaltı Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki fuara 40'a yakın belediye başkanının katılacağını bildirdi.
Ana temasını "kültür öncelikli yönetim" olarak belirledikleri fuarda, Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması kapsamında 2018 yılında öne çıkan projelerin ödüllendirileceğini kaydeden Onkar, ziyaretçilerin fuarda sergilenecek ödüllü projeleri görebileceğini belirtti.
Menderes Türel'in projesine ödül
Onkar, proje sahibi belediye başkanları için ödül töreninin düzenleneceğini fuarda, Tarihi Kentler Birliği Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'nün ise Menderes Türel'in başkan olduğu dönemde yapılan "Antalya Nekropol Alanı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi" ile Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne verileceğini kaydetti.
Açıklamaya göre ayrıca Alanya Belediyesine "Mutfak Kültür Evi Projesi", Burdur Belediyesine de Eski Belediye Caddesi ve Yeşilyurt-Deveci Sokakları Sağlıklaştırma Projesi ile fuarda süreklilik ödülü verilecek. Kepez Belediyesi de ödül töreninde başarı belgesi alacak belediyeler arasında yer alıyor.

Konyaaltı, Akdeniz, Antalya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:56 Organ nakli sayesinde hayata yeniden başladı
11:55 DHA YURT BÜLTENİ - 8
11:55 Fetö şüphelileri, örgütü ayakta tutmak için 10 bin dolar vermiş
11:55 Kitapla öğrenci döven öğretmene 4 yıl hapis cezası verildi
11:55 Turistlerin ilgisi arttı, her geçen gün sayıları artıyor
11:45 Son dakika: Barış Pınarı Harekatı bölgesine teröristler tarafından son 24 saatte 11 taciz saldırısı gerçekleştirildi
11:32 Altunizade metrobüs durağında yine izdiham yaşandı! Vatandaşlar sosyal medyadan tepki gösterdi
11:03 Kilisli vatandaş, askerdeki anısı yüzünden 55 yıldır çay içmiyor
11:06 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
11:00 Saadet lideri Karamollaoğlu: Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan tahliyesi geç kalmış bir karar
6.11.2019 11:56:31