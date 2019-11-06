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YAPEX Restorasyon Kültür Mirası ve Koruma Fuarı

YAPEX Restorasyon Kültür Mirası ve Koruma Fuarı Antalya'da açıldı.

06.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:28
YAPEX Restorasyon Kültür Mirası ve Koruma Fuarı Antalya'da açıldı.
Tarihi Kentler Birliğinin desteği, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfının (ÇEKÜL) iş birliğiyle Akdeniz Tanıtım AŞ tarafından Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara, 40'a yakın belediyeden temsilciler katıldı.
ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, organizasyon açılışında yaptığı konuşmada, fuarın tarihi ve kültür mirasını koruma amacı taşıdığını belirterek, "Kendi kimliğimizi ve kültürümüzü koruyacağız." dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yerel yönetimler olarak tarihe ve kültüre sahip çıkacaklarını kaydetti.
Yetkililer ve fuara katılanlar, açılıştan sonra Tarihi Kentler Birliği 2018 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması'nda başarı ödülü alan belediyelerin stantlarını ziyaret edip, projeleri inceledi.
Fuarın açılışına, Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de katıldı.
Etkinlik, 8 Kasım'da "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması 2018" ödül töreniyle sona erecek.
YAPEX Restorasyon Kültür Mirası ve Koruma Fuarı

Konyaaltı Belediyesi, Akdeniz, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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