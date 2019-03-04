Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğindeki Değişiklikler Anlatıldı

Kaynak: AA

Çerkezköy'de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından "Yapı denetimi uygulama yönetmeliğinde değişiklikler" konulu seminer düzenlendi.Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen seminerde konuşan Çevre Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlattı.Tekirdağ'daki deprem riskinin arttığına vurgu yapan Tohumcu, "Ülkemiz deprem kuşağında yer almaktadır. Yenilenen Deprem Tehlike Haritası ile Tekirdağ ilimizin deprem riski artmıştır. Geçmişte yapılan sağlıksız yapılaşmanın oluşturduğu yapı stokunun depremler sonrasında yıkıma uğraması nedeniyle ülkemiz çok büyük kayıplar yaşamıştır. Hatta sadece depremler değil geçen ay Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı" bize sağlıksız yapı stoğumuzun her an tehlike oluşturabileceğinin açık göstergesidir." şeklinde konuştu.Seminerde katılımcılara, yapı denetimi uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, bina içi elektronik haberleşme tesisatı teknik şartnamesi ve yapı sahipleri ile yapı denetimi hizmet sözleşmesi imzalayacak yapı denetim kuruluşlarının elektronik ortamda belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında bilgiler verildi.