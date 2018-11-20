Yapı İzin İstatistikleri Açıklandı

Yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü yüzde 55,1 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), 2018 Ocak- Eylül
dönemi yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre; belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2018 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 41,4, yüzölçümü yüzde 55,1, değeri yüzde 44,7, daire sayısı yüzde 58,6 azaldı. Yapı ruhsatı verilen binaların 2018 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında; yapıların toplam yüz ölçümü 105,9 milyon metrekare iken bunun 54,9 milyon metrekaresi konut, 31,3 milyon metrekaresi konut dışı ve 19,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 72,5 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 9,2 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.
Yapı sahipliğine göre, özel sektör 84,3 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 20,1 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 1,4 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 485 bin 356 dairenin 441 bin 147'si özel sektör, 39 bin 262'si devlet sektörü ve 4 bin 947'si yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüz ölçümüne göre 12,4 milyon metrekare ile İstanbul
en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 7,4 milyon metrekare ile Ankara
, 5 milyon metrekare ile İzmir
illeri izledi. Yüz ölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan
, Tunceli
, ve Şırnak
oldu. Daire sayılarına göre İstanbul ili 62 bin 617 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 27 bin 523 adet ile İzmir ve 23 bin 739 adet ile Ankara illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Tunceli oldu.
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü yüzde 1,6 arttı
Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2018 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 3,7, yüz ölçümü yüzde 1,6, değeri yüzde 28,8, daire sayısı yüzde 3,8 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2018 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında; yapıların toplam yüz ölçümü 115,5 milyon metrekare iken bunun 66,9 milyon metrekaresi konut, 25,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 22,7 milyon metrekare'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.
Kullanma amacına göre 87,5 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 6,1 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.
Yapı sahipliğine göre özel sektör 98,8 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 14,6 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 2,1 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 593 bin 945 dairenin 536 bin 271'i özel sektör, 48 bin 209'u devlet sektörü ve 9 bin 465'i yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüz ölçümüne göre 19,1 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 10,3 milyon metrekare ile Ankara, 6,7 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüz ölçümü en düşük olan iller sırasıyla Şırnak, Ardahan ve Hakkari
oldu.
Daire sayılarına göre, İstanbul ili 105 bin 763 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 41 bin 795 adet ile Ankara ve 41 bin 153 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Şırnak, Ardahan ve Hakkari oldu. - İSTANBUL