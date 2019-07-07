07.07.2019 00:31
Haberler» Ekonomi» Haber

Yapı Kataloğu'nun Sektöre Ne Gibi Faydalar Sağlıyor?

Digalpa Genel Müdür Yardımcısı Cezmi Hiçsönmez, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Digalpa Genel Müdür Yardımcısı Cezmi Hiçsönmez, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yapı Kataloğu'nun sektöre sunduğu faydalar hakkında konuşan Hiçsönmez, "Yapı kataloğu aslında bizim arayıp bulamadığımız bir mecra idi. Çünkü bizim icra ettiğimiz sektörde yazılı veya görsel medyaya ilgi göstermiyorlardı. Hal böyle olunca da insanlar doğru bir şekilde yönlenemiyorlardı. Ama yapı kataloğu gibi profesyonel bir mecrada hızlı dönüşler ve kolay, kaliteli ürün tedariği sayesinde hem zamandan tasarruf hem de maksimum müşteri memnuniyeti sağlayabiliyoruz" dedi. Yapı Kataloğu'nun Sektöre Ne Gibi Faydalar Sağlıyor?
Kaynak: Wise.tv
CEO, TV, Sektörel, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
00:31   How Cognitive And Digitalization İs Changing The İnsurance İndustry?
00:31   Digalpa Kimdir?
00:31   Mermer Sektörünün Türkiye'deki Durumunu Nasıl?
00:31   Yapı Kataloğu'nun Sektöre Ne Gibi Faydalar Sağlıyor?
00:12   Türkiye, Çin’e kiraz ihracatında ABD’nin tahtını sallayacak
00:02   BEBKA’dan firmalara Ar-Ge turları
23:57   Mimarlarda gündem güvenlik sistemleri