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Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri Devam Ediyor

Yapı Kredi, 75. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yıl boyunca gerçekleştirdiği sergi, konser, söyleşi ve atölye çalışmalarıyla geçmişten günümüze taşıdığı kültür sanat mirasını sürdürüyor.

12.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:47Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri Devam Ediyor

Yapı Kredi 75. Yıl Sergileri kapsamında düzenlenen "Canım Aliye Ruhum Filiz" sergisi, usta yazar Sabahattin Ali'nin daha önce hiç sergilenmemiş/ yayımlanmamış fotoğraflarından ve mektuplarından oluşuyor. 10 Salı günü sanatseverlerle buluşan "Canım Aliye Ruhum Filiz" sergisi, 29 Şubat 2020 tarihine kadar Yapı Kredi bomontiada ALT'ta ziyaret edilebilecek.

Sabahattin Ali'yi yeniden tanımak

Yazarın sevenleri, ilk kez görülecek fotoğrafların yer aldığı sergiyle fotoğrafları ve mektupları eşliğinde Sabahattin Ali'ye yeniden bakıp onu yeniden keşfediyor. "Canım Aliye Ruhum Filiz" sergisi, Sabahattin Ali'nin dünyasına yakından bakarak onu eş ve baba olarak yeniden tanıtıyor.Sergilenen fotoğraflarla onun aşkı, evliliği ve aile hayatını nasıl yaşadığını büyük samimiyetle gösteriliyor. Sergide sanatseverler, yazarın gezdiği tüm şehirlerde çektiği fotoğraflarla 1930'ların Türkiye'sine de tanıklık ediyor.


Yapı Kredi Bankası, Sabahattin Ali, Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

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