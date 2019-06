Yapı Kredi bomontiada World Akustik konserler serisi, caz vokalisti Elif Çağlar'ı ağırlayacak.

Dünyanın farklı yerlerinde birçok mekan ve festivalde sahne alan Çağlar, 27 Haziran'da "Avlu" sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.

Katılımın ücretsiz olduğu World Akustik konserleri eylüle kadar her perşembe Yapı Kredi bomontiada'da gerçekleştirilecek.

Konserler kapsamında sonraki haftalarda Can Bonomo, Evrencan Gündüz, Can Ozan, Barlas Tan Özemek, Sena Şener ve Zeynep Bastık gibi isimler sahne alacak.

Kaynak: AA