24.06.2019 17:21
Haberler » Güncel » Haber

"Yapı Kredi bomontiada World Akustik"

"Yapı Kredi bomontiada World Akustik"

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konserler serisi, caz vokalisti Elif Çağlar'ı ağırlayacak.

Yapı Kredi bomontiada World Akustik konserler serisi, caz vokalisti Elif Çağlar'ı ağırlayacak.
Dünyanın farklı yerlerinde birçok mekan ve festivalde sahne alan Çağlar, 27 Haziran'da "Avlu" sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.
Katılımın ücretsiz olduğu World Akustik konserleri eylüle kadar her perşembe Yapı Kredi bomontiada'da gerçekleştirilecek.
Konserler kapsamında sonraki haftalarda Can Bonomo, Evrencan Gündüz, Can Ozan, Barlas Tan Özemek, Sena Şener ve Zeynep Bastık gibi isimler sahne alacak.
Kaynak: AA
Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:26 MÜSİAD Manisa Yönetimi, Vali Deniz'i ziyaret etti
17:26 Niğde'de 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
17:26 Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
17:26 Pakistan'da uyuşturucu karşıtı eylem
17:26 Silah kaçakçılığı operasyonu
17:26 Bu kez ellerine kalem değil boya fırçası aldılar
17:25 14 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı