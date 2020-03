Yapı Kredi, bu zor dönemde de sınırsız hizmet sunmak için çalışmaya devam ediyor

Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO) Gökhan Erün, "Bu zor dönemde de ülkemize ve milletimize sınırsız hizmet sunmak ve müşterilerimize destek olmak için var gücümüzle çalışmaya, bu yolda gereken her tür ilave uygulamayı hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, küresel çapta tüm yaşamı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak aldığı önlemleri, Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmeleri ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan geniş tedbirlere paralel olarak artırarak sürdürüyor.Koronavirüsün salgına dönüşebileceğinin sinyallerinin alındığı ilk günden itibaren tüm süreci 5 fazlı bir protokol seti üzerinden yöneten banka, başta çalışanları ile müşterileri olmak üzere toplum sağlığını önceliklendiren bir dizi önlemi hayata geçirdi ve dün itibarıyla bir dizi ekonomi destek paketini uygulamaya aldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeleri çok yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:"En büyük önceliğimiz toplumumuzun, çalışanlarımızın, ailelerinin ve müşterilerimizin sağlığını, güvenliğini korumak. Bunu yaparken bir yandan da ülkemize ve müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmayı sürdürmek. Sağlık Bakanlığı'nın yönlendirmeleri ve Koç Topluluğu genelinde uygulanmakta olan geniş tedbirlere paralel olarak biz de pek çok koruyucu önlemi hayata geçirdik.Tüm süreci oldukça dikkatli ve titiz şekilde 5 fazlı bir protokol seti üzerinden yöneterek her aşamada detaylı planladığımız uygulamaları devreye aldık, almaya da devam ediyoruz. Şimdiye kadar, düzenli bilgilendirme ve iletişim, tüm çalışma alanları (ofisler, şubeler ve ATM'ler) ve iklimlendirme için hijyen, dezenfeksiyon programları, seyahat, etkinlik, toplantı kuralları, kesintisiz hizmet için gerekli tüm personelin uzaktan çalışmasına yönelik altyapı hazırlıkları ile müşteri ihtiyaçlarına yönelik tedbir ve değişiklikler gibi pek çok konuda kriz yönetim planını devreye aldık."Erün, çalışanların ve müşterilerin sağlığı için çok önemli tedbirleri hayata geçirdiklerini, hem Genel Müdürlük hem de Bankacılık Üssü'ne termal kameralar yerleştirildiğini bildirdi.Erün, şu değerlendirmelerde bulundu:"Tüm çalışma alanlarında (ofisler, şubeler ve ATM'ler) ve iklimlendirme sisteminde hijyen ve dezenfeksiyon programını hayata geçirdik. Bunu düzenli olarak sürdürüyoruz. Çalışanlarımızın tümü için maske, sıvı dezenfektan ve eldiven gibi gerekli kişisel koruyucu malzemeleri tedarik ettik. Şubelerimizde ve ana kasalarda para ile teması olan herkesin eldiven ile çalışmasını zorunlu tutuyoruz. Yapılan tüm iş ve özel seyahatler ile müşteri ziyaretlerini durdurduk. Tüm toplantılarımızı dijital araçlar kullanılarak uzaktan gerçekleştiriyoruz. Kesintisiz hizmet için de gerekli tüm personelin uzaktan erişimle çalışmasına yönelik teknolojik hazırlıklarını tamamlayarak uygulamaya aldık. 3 farklı lokasyonda hizmet veren müşteri iletişim merkezlerimizdeki çalışanlarımızın evden hizmet verebilmeleri adına test uygulamalarımızı da tamamlayarak dönüşümlü evden çalışma sistemini devreye soktuk. Yedekleme planlarımızı da yine aynı doğrultuda tamamladık. 12 Mart'tan bu yana hamile, engelli ve kronik hastalığa sahip çalışanlarımız idari izinli olarak sayılıyor. Bankanın tüm eğitim, etkinlik ve organizasyonlarını ise 30 Nisan 2020'ye kadar iptal ettik. Bugün itibariyle 11 bini aşkın Yapı Kredili evden çalışıyor.""Ülkemize ve milletimize sınırsız hizmet sunmak için çalışmaya devam edeceğiz"Bu sürecin ekonomik etkilerini de dikkate alarak uygulamaya başladıkları bir dizi kararı da sıralayan Erün, bireysel ve tüzel müşterilerinin 30 Nisan'a kadar olan anapara, faiz ve taksit ödemelerini talep etmeleri durumunda mevcut koşullarla 30 Haziran'a kadar ötelediklerini bildirdi.Erün, "Bireysel ve tüzel müşterilerimizin günlük bankacılık ihtiyaçları ve ticari faaliyetlerini mevcut limitlerle destekliyor, gerekirse limit artırımına gidiyoruz. Bunlarla birlikte, geçen haftadan bu yana Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM'lerden yapılacak EFT/havale ve kartsız para yatırma/çekme işlemlerinden ücret almıyoruz. Bu uygulama önümüzdeki 1 ay boyunca da devam edecek. Özetle, bu zor dönemde de ülkemize ve milletimize sınırsız hizmet sunmak ve müşterilerimize destek olmak için var gücümüzle çalışmaya, bu yolda gereken her tür ilave uygulamayı hayata geçirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Bu dönemde hizmette sınır tanımayanlara özel teşekkürGökhan Erün, Yapı Kredi şubeleri, müşteri iletişim merkezi, Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Internet Şubesi ve ATM'leri ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermeyi sürdürdüklerini aktararak, şu değerlendirmede bulundu:"23 Mart'tan bu yana şubelerimizde hafta içi her gün 12.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladık. Şubelerimizde müşteri yoğunluğu ve mesafesini korumak amaçlı uygulamaları hayata geçirdik. Geçen haftadan bu yana da şubelerimiz dahil tüm birimlerimizde yüzde 50 dönüşümlü çalışma sistemine geçtik. Bununla birlikte 19 Mart'tan bu yana ofis ve şubelere gelen çalışma arkadaşlarımıza destek mekanizmaları oluşturduk. Tüm iletişim kanallarımızdan müşterilerimize 'Evde Kal' çağrısı yapıyoruz ve onlara tüm hizmet noktalarımızda kolaylık sağlamayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda, müşterilerimizi bankacılık işlemlerini yapmaları için Yapı Kredi Mobil, müşteri iletişim merkezi ve Yapı Kredi Internet Şubesi'ne yönlendiriyoruz. Dijital kanallarımızı nasıl kullanabileceklerini anlatan bilgilendirmelerde de bulunuyoruz. Nakit ihtiyaçları için günlük nakit çekim limitlerini yükselttik, kredi kartı ile temassız şifresiz ödeme limitini ise 250 liraya çıkardık. Ayrıca, Yapı Kredi müşteri iletişim merkezlerini arayan 65 yaş üstü müşterilerimize kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla yeni bir sistemi de hayata geçirdik. Yeni sistem sayesinde müşteri iletişim merkezlerini kayıtlı numaralarından arayan 65 yaş üstü müşteriler, yapmak istedikleri işleme ön menüler olmadan kolayca ulaşabiliyor."Bu süreçte görevinin başında bulunan, toplumsal yaşamın aksamaması için var gücüyle çalışan sağlık, perakende, bankacılık, temizlik, eczane, güvenlik sektörleri başta olmak üzere tüm çalışanlara sınırsız teşekkür ettiklerini aktaran Erün, önümüzdeki dönemde de süreci yakından izlemeye, gerekli tedbir ve önlemleri hızlı bir şekilde hayata geçirmeye, ülkeye ve millete hizmette sınır tanımadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA