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Yapı Kredi'den biyolojik çeşitliliği korumak için destek

Yapı Kredi, Türkiye'de biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmak ve ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla, 2014 yılından bu yana Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF-Türkiye) Türkiye'nin Canı Küçük Destek Programı'nı destekliyor.

16.12.2019 12:19 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:19Yapı Kredi'den biyolojik çeşitliliği korumak için destek
– Yapı Kredi, 'de biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık yaratmak ve ülkemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla, 2014 yılından bu yana Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF-Türkiye) Türkiye'nin Canı Küçük Destek Programı'nı destekliyor.

Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğini korumak için verdiği desteği artıran Yapı Kredi, bu yıl programda ana sponsor olarak yer alıyor.

Bu yılki Türkiye'nin Canı Küçük Destek Programı'nda Yapı Kredi ana sponsorluğu ile Rize Hemşin'deki karakovan arıcılığı, Muğla Fethiye'deki su samurları ile Trakya ve Bolu'daki şah kartallarını korumaya yönelik projeler desteklenecek.

Türkiye'nin Canı Küçük Destek Programı ile bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerinin korunması için çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarının projelerine hem maddi hem de bilimsel destek sağlanıyor. WWF-Türkiye'nin 2011'de başlattığı program ile bugüne dek 13 proje hayata geçirildi. (Fotoğraflı)


- İstanbul

Wwf Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı, Yapı Kredi Bankası, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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